Universiadi Napoli: Doppietta Di Bronzo Per Le Staffette Veloci Italiane

UNIVERSIADI – NAPOLI 2019

Il primo giorno delle universiadi di Napoli si conclude con i colori azzurri sul terzo gradino del podio delle staffette 4x100m stile libero maschile e femminile.

STAFFETTA 4×100 STILE LIBERO FEMMINILE

World Record: 3:30.05, Australia, 2018

Meet Record: 3:38.12, USA, 2015

ORO United States, 3:37.99 ARGENTO Japan, 3:41.74 BRONZO Italia, 3:41.84

Gli Stati Uniti volano nella staffetta veloce femminile, toccando la piastra in 3:37.05. Seconde le giapponesi con 3:41.74.

L’Italia conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 3:41.84.

Apre la staffetta Paola Biagioli che chiude in 55.75 offrendo a Gioelemaria Origlia il campo (55.72). Terza frazione per Giulia Verona che tocca termina i 100 metri in 55.52. Ultima a tuffarsi in acqua e chiudere in bellezza è Aglaia Pezzato, che nuota uno straordinario 54.85 portando l’Italia sul podio.

STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO MASCHILE

World Record: 3:08.24, USA, 2008

Meet Record: 3:10.88, Russia, 2013

ORO United States, 3:11.03 ARGENTO Brazil, 3:15.27 BRONZO Italia, 3:15.91

Gli Stati Uniti vincono anche la 4×100 maschile con il tempo di 3:11.24

Zach Apple, è uscito per primo scatenandosi e nuotando il suo personal best di sempre, 47.79. Ora è quarto al mondo nel ranking di stagione e primo tra gli americani.

Dean Farris ha fatto seguito alla scia veloce nuotando la sua frazione a 47.48. Anche Robert Howard ha nuotato sub 48, chiudendo in 47.74. L’ultimo frazionista Tate Jackson ha toccato la piastra in 48 netti

La squadra italiana conquista la medaglia di bronzo, con il tempo di 3:15.91.

Queste le frazioni degli italiani: