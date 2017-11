Un conseil pour les parents : Ne dites pas un mot

Un témoignage de Elizabeth Wickham

Quelle est la première chose que, nous, parents faisons quand notre enfant perd une compétition, n’atteint pas ses objectifs ou est exténué après une course où il aurait pu être meilleur ?

Nous parlons. Nous voulons le rassurer. Nous voulons qu’il se sente mieux. Au moment où nous voyons notre enfant, nous lui disons : « J’ai vu que tu as été rapide », ou « Ne t’inquiète pas, il y aura une autre course très bientôt ». Ces phrases semblent être innocentes et pleines de bons sentiments, n’est-ce pas ? Mais elles risquent de causer tout l’inverse de ce qu’on voudrait. Notre enfant peut se mettre en colère, commencer à être sur la défensive ou au contraire, il peut se fermer. Après de mauvais résultats, il n’est pas satisfait et quoi que nous puissions dire, nous n’arriverons pas à changer son sentiment.

Dans un article du Washington Post écrit par Nancy Star, j’ai lu que « la première règle que les parents de sportifs doivent suivre est : ne pas dire un mot », elle parle par expérience en tant que mère d’un joueur de football mais je pense que cette règle est également vraie pour les parents de nageurs.

« Votre enfant n’a pas besoin de participer à la Coupe du Monde de football pour que vous connaissiez ce sentiment ». Son équipe était sensé gagner et les choses ne se sont pas passées comme elles le devaient. Que faites-vous ? En tant que mère de deux filles qui jouaient au football et faisaient de l’athlétisme, je pensais que je connaissais la réponse. Parle-leur, dis-leur que tu les aimes, dis que tout cela n’est qu’un jeu. Rappelle-leur qu’il y aura une prochaine fois pour se rattraper. N’est-ce pas ce que les bons parents disent dans ces cas-là ? Communiquer même dans les moments difficiles ?

Mais il s’est avéré que la réponse à toutes ces questions est non. J’ai appris cela avec l’expérience.

Quand mes enfants sont déçues après une compétition, je veux qu’elles cessent de se sentir mal. J’ai dit toutes les choses qu’elles ne veulent pas entendre et je vivais en échange une barrière négative qui me prenait par surprise. Je ne comprenais jamais pourquoi mes réactions les faisaient se sentir encore plus mal. Elles n’étaient pas prêtes à parler de leur mauvaise course. J’ai lu, dans le livre de David Benzel dont le titre original est «Five Powerful Strategies for Sport Parent Success» que nous devons attendre jusqu’à ce que nos enfants nous parlent. Nous nous devons d’être là pour les écouter. Mais si nous commençons la conversation, même avec les meilleures intentions du monde, ils resteront silencieux et une ambiance négative émergera. Ils veulent tellement nous faire plaisir que le moindre mot de travers de notre part peut être mal interprété et peut les blesser. Donnez-leur le temps de réfléchir avant de dire quoi que ce soit.

Voici une astuce de parent sur le fait de ne pas dire un mot :

Après une compétition, restez calmes et écoutez. Vos enfants s’ouvriront davantage si vous les laissez en parler d’abord. S’ils en parlent en premiers, il y a des chances qu’ils demandent votre avis. Et que dites-vous quand votre enfant a eu une mauvaise compétition ? Votre discours est déjà prêt.



Qu’est-ce que vos enfants ont appris du fait d’être dans une équipe de natation ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.