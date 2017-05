Stars du jour : Mehdy Metella, Jeremy Desplanches, et Béryl Gastaldello délivrent à minima !

Championnats de France Elite 50m 2017

Du Mardi 23 au Dimanche 28 Mai 2017

Centre Nautique de Schiltigheim, Strasbourg

Bassin de 50 m

Séries à 9h00 / Finales à 17h30

Diffusé sur beIN SPORTS1 mardi-vendredi / beIN SPORTS2 samedi / beIN SPORTS3 dimanche

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Vendredi 26 Mai 2017

Non seulement Mehdy Metella a dominé finalement le 100 mètres de ces championnats de France 2017, ce qui n’étonnera guère vu ses performances récentes, mais il arrache un minimum pas si facile (48s58) que Stravius, 2e, manque pour sa part e dix centièmes. Avec 48s23, Mehdy peut jouer l’un des premiers rôles aux mondiaux de Budapest, se comparer aux meilleurs. Face à un Stravius déterminé, la lutte a été sévère d’entrée. Metella était chronométré en 23s37, Stravius en 23s45 Mais l’Amiénois cédait. Clément Mignon, qui avait attiré l’attention avec un temps de 49s03 en séries avec un passage en 24s02, ce qui témoignait d’une forte régularité, était tout près de rééditer son temps en finale, mais c’était loin de suffire. Il passait en 23s82 et perdait dans le retour un peu plus que les deux dixièmes gagnés sur son temps des séries…

Metella, on se souvient, avait nagé 48s08, son record personnel, au start, au départ du relais français médaillé d’argent de Rio, et avait emmené le relais en tête, devant Caeleb Dressel (48s10) avant que Michael Phelps ne fasse sombrer les espoirs français avec un 47s12 lancé (contre 48s20 à Fabien Gilot.

Outre ses chances personnelles, Metella renforçait les chances d’un relais quatre fois 100 mètres qui ne parait pas avoir réalisé les minima à l’addition, puisque les temps des quatre leaders, mis bout à bout, donnent 3’15s70, et que le temps mis en place rue Scandicci est de 3’15s19. Bien entendu, il est clair que ces quatre hommes (avec ou sans leur remplaçant Lorys Bourelly) valent autour de 3’13s6, en formation, compte tenu des trois départs lancés. Certes pas de quoi grimper aux rideaux, mais c’est une performance de finale garantie, à condition, certes, de ne pas s’amuser à faire nager les remplaçants en séries sous prétexte et reposer Mehdy et de ne pas fatiguer Jérémie…

Si le vainqueur du 200 mètres quatre nages, Jeremy Desplanches, a battu son record national, il convient de spécifier qu’il s’agit du record de Suisse. Desplanches détenait le précédent record avec 1’58s31, et voilà qu’il l’amène à 1’57s40. Ce temps est plus que correct, puisqu’il correspond à une cinquième place en finale olympique (à Rio). Jeremy, qui nage à Nice, avait été demi-finaliste à Rio après un temps de 1’59s67 en séries, mais n’avait pu aller plus loin (dernier qualifié pour la finale à Rio, 1’58s85).

Béryl Gastaldello, pour sa part, n’a guère laissé de doute sur l’identité de la gagnante du 100 mètres papillon : en 58s03, elle arrachait sa qualification pour les mondiaux de Budapest, dont le minimum était accroché à 58s15, laissant Marie Wattel (59s31) une bonne longueur derrière elle. Wattel avait pourtant fait fort en séries, avec 58s66 (passage en 27s25). Mais en finale, Wattel, qui n’avait peut-être pas tout à fait récupéré de son effort du matin, était plus lente (27s63) au virage que Gastaldello qui touchait le mur des cinquante avec un mètre d’avance, en 26s95. L’étudiante de Texas continuait de prendre du champ sur l’étudiante de Loughborough ! Au bout du compte, nos deux meilleures papillonneuses sont des étudiantes anglo-saxonnes !

Une étudiante française, eh ! bien oui, monta, elle, sur le podium du 200 dos, il s’agit de Camille Gheorghiu, déjà gagnante en 2015 (2’12s38, derrière Evelin Verraszto, Hongrie) et en 2016 (2’12s14) ; ici, Camille, qui nage sous al direction de Franck Esposito à Antibes avec le pôle France mais pour le club Montpellier Métropole se contentait d’un temps de 2’12s74, et n’accédait pas au « sésame » mondial, accroché à 2’10s68. Camille, étudiante en sciences e la vie (biologie) aimerait devenir kinésithérapeute.

Théo Bussière (autre universitaire) a remporté le 50 brasse en 27s92, tout comme il avait gagné la distance double en 1’0s62, et a donc produit de bons championnats….

MESSIEURS.- 100 libre (minimum, 48s58) : 1. Mehdy METELLA, Marseille, 48s23 ; 2. Jérémy STRAVIUS, Amiens, 48s68 ; 3. Clément MIGNON, Marseille, 49s09 (49s03 en séries) ; 4. Nosy PELAGIE, Bron, 49s76 ; 5. Lorys BOURELLY, D. Toulouse OEC, 49s80 (49s75 en séries) ; 6. Maxime GROUSSET, 18 ans, Amiens, 49s96. En séries, Oussama SAHNOUN, Algérie, Marseille, 49s08

50 brasse (minimum, 27s20) : 1. Théo BUSSIERE, Marseille, 27s92 ; 2. Wassim ELLOUMI, Tunisie, Millau, 28s67 ; 3. Thomas BOURSAC CERVERA LORTET, Vanves, 28s79 ; 4. Tanguy LESPARRE, Cannes, 28s83 ;… 6. Mateo GIRARDET, Mulhouse, 29s05 (meilleure performance française 16 ans)

200 quatre nages (minimum, 1’59s77) : 1. Jérémy DESPLANCHES, Olympic Nice, 1’57s40 ; 2. Théo BERRY, Angers, 2’2s44; 3. Guillaume LAURE, Antibes, 2’2s52. Finale B: Taki M’RABET, Tunisie, SFOC, 2’2s67.

DAMES.- 200 dos (minimum, 2’10s68) : 1. Camille GHEORGHIU, Montpellier Métropole, 2’12s74 ; Sharon VAN ROUWENDAAL, Pays-Bas, Montpellier Métropole, 2’13s22 ; 3. Mathilde CINI, Valence, 2’14s15

100 papillon (minimum, 58s15): 1. Béryl GASTALDELLO, Marseille, 58s03 ; 2. Marie WATTEL (Montpellier Métropole), 59s61 (en séries, 58s66).

4 fois 200 libre : 1. D Toulouse OEC, 8’10s68 (au départ, Assia Touati, 2’1s21) ; 2. Montpellier Métropole, 8’17s95 ; 3. CN Brest, 8’23s50