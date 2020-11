Seconda Semifinale ISL 2020: Anteprima E Sfide In Programma Oggi

SEMIFINALE #2

Al via alle 18 la seconda semifinale della International Swimming League.

La prima semi ha definito che Energy Standard e London Roar saranno le prime 2 squadre a nuotare la finale di questa stagione. Oggi e domani toccherà a Cali Condors, LA Current, Iron e Toronto Titans sfidarsi per gli ultimi 2 posti disponibili.

I principali candidati a ricoprire questo ruolo sono di certo i Cali Condors, che hanno concluso la regular season al primo posto. E gli LA Current, guidati dalle super prestazioni di Beryl Gastaldello e Ryan Murphy. Non per questo il team Iron e i Toronto Titans lasceranno vita facile agli avversari potendo schierare alcune punte come Emre Sakci e Kylie Masse.

La prima giornata di gare sarà trasmessa per il pubblico italiano su Sky a partire dalle ore 18.00. Stesso orario domani per la seconda parte di gare.

IL CAMBIO DI PASSO DEI TOP PLAYER

Come abbiamo visto in occasione del primo scontro a eliminazione diretta, conclusosi questa mattina, molti dei Top Player in acqua alla Duna Arena di Budapest stanno entrando in forma proprio in questo periodo. Perfezionando le loro prestazioni in vista dell’atto conclusivo della stagione.

Così ci si può aspettare che anche i vertici delle altre squadre facciano un ulteriore salto di qualità. Caeleb Dressel, ad esempio, ha iniziato la regular season leggermente in sordina e ha proseguito in progressione arrivando a nuotare anche il nuovo record americano dei 100 misti. In questa distanza Marco Orsi tenterà di fermare l’avanzata di Dressel vincendo la sua 4 gara dell’edizione. Marco è l’unico italiano in gara in questa semi.

Così come ci si può aspettare un ulteriore miglioramento da Lilly King che dopo aver dominato nei primi match ha avuto una piccola battuta di arresto. Se, come si prospetta, i Cali Condors dovessero raggiungere la finale, dovrà vedersela con Alia Atkinson e Benedetta Pilato, artefici di due gare di altissimo rilievo.

LE STAFFETTE MISTE

Saranno fondamentali le staffette miste di oggi che permetteranno alla squadra vincente di scegliere lo stile nel quale disputare le skin race di domani. In campo femminile il quartetto di Cali sembra avere i favori del pronostico. Dal lato maschile sono gli LA Current a presentarsi come la formazione da batter. Grazie soprattutto all’avvio di Ryan Murphy e alla frazione a farfalla di Tom Shields.

VELOCITA’ AL FEMMINILE

Il team Iron proverà a giocarsi le sue carte migliori grazie alle velociste Ranomi Kromowidjojo e Melanie Henique che hanno dimostrato di essere al livello delle miglori sia nello stile libero che nella farfalla. Dall’altra parte gli LA Current potranno contare su Abbey Weitzeil e Beryl Gastaldello, che sono riuscite nella doppietta nell’ultimo match disputato. Attesa anche la sfida nel dorso tra Smoliga e Masse.

Appuntamento alle 18 per vedere la prima parte di questa seconda semifinale.