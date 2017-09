Salut les Baigneurs ! – Episode 3 : le TOP 5 des Pires Faux Départs

Découvrez la première chaîne vidéos 100% Natation et… Dérision, Salut les Baigneurs ! Au fil des épisodes, Antoine le surveillant de baignade vous narre les différentes époques, les faits marquants et la vie des grands champions qui ont fait l’Histoire de la Natation, le tout avec une relative dérision.

“Il me semblait important que chaque nageur et nageuse, de tout âge qu’il/elle soit, passionné par son sport, se devait de connaître la Natation et ses grands noms, ses faits marquant et l’Histoire de cette discipline bien riche en contenu. Cette chaîne est donc là pour instruire et informer, avec une relative dérision, bien évidemment.”

—Antoine le surveillant de baignade



Episode N° 3 : le TOP 5 des Pires Faux Départs

Venez admirer les pires faux départs jamais filmés en Natation. Salut les Baigneurs vous en a sélectionné 5 vous faisant voyager aussi bien en Russie, en Australie mais aussi aux Pays Bas durant des Championnats du Monde de Natation ou encore des Meetings Open.