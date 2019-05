Record Del Mondo A 95 Anni: La Storia Di Kalis Rasmussen

La bellezza del nostro sport risiede nel poterlo praticare a qualsiasi età.

Il Nuoto Master, poi, dà la possibilità grazie alla competizione, di aggiungere una componente importante, che stuzzica gli appassionati in ogni parte del mondo.

Poter salire sul blocco e confrontarti con te stesso e con il cronometro è ciò che rende il nuoto diverso da ogni altro sport.

La Storia DI Kalis Rasmussen

Kalis Rasmussen è una donna canadese di 95 anni.

In occasione dei Campionati Provinciali Masters dell’Ontario Swim Ontario 2019 lo scorso fine settimana, ha stabilito cinque nuovi record mondiali Masters (vasca corta 25m) nella categoria 95-99:

50 m dorso (1:17.82)

100 m dorso (2:42.13)

200 m dorso (5:42.83)

50 m rana (1:32.51)

200 m rana (7:22.30)

Kalis è detentrice inoltre di 20 record nazionali, come M85 ed M90.

Un notiziario dell’Ontario l’ha intervistata e lei ha detto:

“Nuoto circa tre o quattro volte alla settimana”. “Nuoto solo per circa un’ora, ma loro [il resto del suo gruppo di allenamento] nuota per un’ora e mezza. Ho una piscina nell’edificio in cui vivo, e poi vado laggiù nei giorni in cui non nuoto con il club”.

Originaria della Danimarca, Rasmussen si è trasferita in Canada nel 1951.

Ha iniziato a nuotare in modo competitivo all’età di otto anni, ma le sue ambizioni natatorie si sarebbero bruscamente interrotte.

“Poi è arrivata la guerra”, ha spiegato.

La seconda guerra Mondiale le ha impedito di nuotare, ma nel 2000, a 76 anni, è tornata in acqua.

I suoi compagni di allenamento le lasciano una corsia tutta per lei e Kalis si sente coccolata ed amata.

Kalis Rasmussen ha partecipato ai Campionati del Mondo Masters FINA 2017 a Budapest nella categoria M90. A Budapest ha conquistato l’oro nei 100 e 200 metri rana e l’argento nei 50-100 e 200 metri dorso.

Una fonte di ispirazione che dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

Riportato in inglese da Eamonn Keenan