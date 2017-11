Parents de nageurs: 4 astuces pour garder une certaine régularité

Témoignage d’Elizabeth Wickham

Récemment, j’ai raté quelques entrainements de natation et je le regrette. D’ailleurs, j’ai remarqué que c’était difficile de revenir à la piscine après avoir été en-dehors de cet univers pendant un certain temps.

Mon enfant a de l’asthme et à cause de cela, il a souvent changé de groupes d’âge. Il faisait deux pas en avant et trois pas en arrière. Il n’a jamais eu de constance, je suis étonnée de tout ce temps où il s’est accroché à la natation.

La constance semble ennuyeuse et pas très originale mais il est difficile de ne pas en faire preuve dans une piscine. L’entraîneur a déjà mentionné que quand les familles disent « on va faire une pause », elles ne reviennent jamais.

La natation est un sport difficile et on est souvent très occupé par la vie. C’est trop simple de trouver des excuses pour ne pas aller à la piscine. Je pense que c’est vrai pour beaucoup d’aspects dans la vie : le travail, le sport et même assumer ses responsabilités en tant que parent !

Voici quelques astuces pour garder une certaine constance quand on est parent de nageurs :

Un :

Amenez régulièrement vos enfants à la piscine.

Ce sera plus facile pour eux physiquement et les nageurs qui sont là régulièrement font plus de progrès et ont de meilleurs retours de la part des entraîneurs. De plus, ils ont plus de chance d’atteindre leurs objectifs.

Deux :

Etablissez un emploi du temps stable

Ce n’est pas toujours facile de respecter ce qui est prévu mais il est nécessaire d’aller vers la direction de la régularité en établissant une routine et des règles constantes pour vos enfants : faire les devoirs pendant un créneau prévu à l’avance, dîner à une heure fixe, aller se coucher à la même heure tous les soirs, leur imposer des tâches domestiques. Un emploi du temps stable et une certaine régularité auront des conséquences positives sur leur manière de progresser en natation sur le long terme.

Trois :

Des entraîneurs réguliers :

On ne peut pas maîtriser cela sauf quand on choisit le club de natation mais des entraîneurs réguliers permettent à tous de mieux suivre à tous les niveaux : la technique, les entrainements, les progrès et d’autres grandes idées sur la natation.

Quatre :

Engagez-vous !

Engagez-vous pleinement dans la natation avec votre enfant pendant un an ou le temps d’une saison. Quand ce lapse de temps est terminé, demandez-lui s’il veut se réengager pour une autre année, une autre saison. En agissant ainsi, vous lui enseignez la persévérance et à mener à bien ce qu’il entreprend.

J’ai appris, grâce à plusieurs expériences dans des domaines variés, que la régularité est un facteur qui mène souvent à la réussite. En natation, la constance signifie aller à la piscine même quand on ne veut pas y aller et se donner une chance d’y faire des progrès.

Parents de nageur ou entraîneurs, connaissez-vous d’autres avantages liés à la régularité ?

Qu’est-ce que vos enfants ont appris du fait d’être dans une équipe de natation ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.