Neelakanta Rao Jagdale Ko Indian Swimming Community Hmesa Yaad Rakhegi

Neelakanta Rao Jagdale Jo Basavanagudi Acquatic Centre (BAC) Ke President And Jinhone Youth And Children Ke Beech Jakar Swimming Ko Promote Kia, Swimming Ke Bare Me Unlogo Ko Jagruk Kiya, Aaj Wo Aaj Hmare Beech Me Nahi Hai. Rao Ji Ne Apni Last Breath HCG Hospital Me li jo Ki Bengaluru Me Hai. Rao Ji Ki Age 66 Year Thi.

Country Ki First Single Malt Whisky Amrut Distilleries Dwara Tyar Kari Gyi And Amrut Distilleries Jagdale Ji Hi Company Hai.

Business Ke Alawa Rao Ji Ko Log Isliye Jante The Kyuki Wo Hmesa Children And Youth Ke Beech Jakar Swimming Ko Promote Karte The. Schools, Colleges Me Jakar Unhone Swimming Ko Promote Kiya Aur BAC’s Pool Me Unko Training Bhi Di.BAC Ke Kafi Sare Swimmer Aaj National Ya International Level Par Bhi Apni Performance De Rhe Hai.

Indian Swimming Community Iss Loss Se Behad Dukhi Hai:

