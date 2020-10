Match 4 International Swimming League: Cali Condors Favoriti Alla Vittoria

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 4

Dopo la vittoria degli LA Current del match #3 la International Swimming League si prepara per il secondo incontro della settimana, il Match 4.

La sfida di oggi vedrà impegnati i vincitori del primo match della stagione, i Cali Condors contro i DC Trindent, i NY Breakers e il Team Iron (unica squadra europea del match).

In attesa dell’inizio delle gare, alle ore 15.00 di Budapest, questa è la classifica aggiornata al termine del 3° turno di ISL2020.

RANK CLUB CLUB CODE MATCHES PLAYED MATCH 1 2 3 STANDINGS POINTS 1 LA Current LAC 2 2 4 6 =2 Cali Condors CAC 1 4 4 =2 London Roar LON 1 4 4 =4 Energy Standard ENS 1 3 3 =4 Iron IRO 1 3 3 =4 Tokyo Frog Kings TOK 1 3 3 =7 DC Trident DCT 1 2 2 =7 Toronto Titans TOR 1 2 2 =7 Aqua Centurions AQC 2 1 1 2 =10 NY Breakers NYB 1 1 1

I TEAM IN GARA NEL MATCH 4:

I Cali Condors sono sicuramente i favoriti del pronostico per la vittoria di questa due giorni di gare. In caso di vittoria balzerebbero al primo posto generale con 8 punti.

Sfida accesa tra DC Trident e Iron team che sicuramente puntano alla Top 8 in vista della semifinale. Nulla da perdere per i NY Breakers che lotteranno per superare gli Aqua Centurions dal fondo della classifica provvisoria.

In questa giornata di gare avremo modo di vedere Caeleb Dressel nei 100 farfalla e nei 50 stile, gare che in occasione del primo match non lo avevano visto toccare la piastra al primo posto. In vasca anche Lilly King che tenterà di rimanere imbattuta in tutte le sue apparizioni ISL.

Per gli Iron in acqua l’azzurro Marco Orsi forte della vittoria nei 100 misti durante il match #2.

In Italia il match sarà trasmesso a partire dalle ore 15.00 su Sky e NowTV.

PROGRAMMA GARE LUNEDì 26 OTTOBRE

100M FARFALLA

200 METRI DORSO

200 METRI RANA

STAFFETTA 4X100 METRI STILE LIBERO

50 METRI STILE LIBERO

200 METRI MISTI

50 METRI RANA

STAFFETTA 4X100 METRI STILE LIBERO UOMINI

50 METRI DORSO

400 METRI STILE LIBERO

STAFFETTA 4X100 METRI MISTA

Ricordiamo che le due staffette conclusive della giornata di oggi saranno fondamentali perchè i vincitori potranno scegliere lo stile nel quale disputare la skin race di domani, gara perno per l’assegnazione dei punti.