All the Links You Need for World University Games/ Universiade 2017

29th World University Games (Summer Universiade 2017)

The 29th World University Games (also known as Summer Universiade 2017) is about to get under way in Chinese Taipei, and we have put together all the links you will need to follow along. The swimming portion runs from Sunday, August 20 through Sunday, August 27, and will feature 40 pool events and two open water races.

The United States has sent a delegation of 44 athletes to the 2017 WUGs. At the 2015 Summer Universiade in Gwangju, South Korea, Team USA led the medal table with 15 golds, 10 silvers, and 9 bronzes, for a total of 34 medals. Japan was second with 21 medals (5g, 7s, 9b), followed by Russia (5g, 2s, 4b), China (4g, 2s, 0b), Italy (3g, 9s, 6b), and Australia (2g, 2s, 2b).

The schedule of events for each day’s heats in pool swimming, along with start lists, can be found below:

Sunday, August 20

Men’s 400m Freestyle

WR: 3:40.07 – BIEDERMANN PAUL (Germany), ROME (ITA), 26 Jul 2009

WUG: 3:46.72 – STANCZYK PREMYSLAW (Poland), BELGRADE (SRB), 05 Jul 2009

Start list M400Free

Women’s 50m Butterfly

WR: 24.43 – SJOSTROM SARAH (Sweden), BORAS (SWE), 05 Jul 2014

WUG: 25.72 – LU YING (People’s Republic of China), GWANGJU (KOR), 05 Jul 2015

Start list W50Fly

Men’s 100m Backstroke

WR: 51.85 – MURPHY RYAN (United States of America), RIO DE JANEIRO (BRA), 13 Aug 2016

WUG: 52.60 – IRIE RYOSUKE (Japan), BELGRADE (SRB), 06 Jul 2009

Start list M100Back

Women’s 400m Individual Medley

WR: 4:26.36 – HOSSZU KATINKA (Hungary), RIO DE JANEIRO (BRA), 06 Aug 2016

WUG: 4:37.50 – KLOCHKOVA YANA (Ukraine), BANGKOK (THA), 12 Aug 2007

Start list W400IM

Men’s 100m Breaststroke

WR: 57.13 – PEATY ADAM (United Kingdom of G. B. & N. I.), RIO DE JANEIRO (BRA), 07 Aug 2016

WUG: 59.53 – BORYSIK IGOR (Ukraine), BELGRADE (SRB), 06 Jul 2009

Start list M100Breast

Women’s 200m Backstroke

WR: 2:04.06 – FRANKLIN MISSY (United States of America), LONDON (GBR), 03 Aug 2012

WUG: 2:08.91 – PROUD STEPHANIE (United Kingdom of G. B. & N. I.), BELGRADE (SRB), 06 Jul 2009

Start list W200Back

Men’s 50m Butterfly

WR: 22.43 – MUNOZ RAFAEL (Spain), MALAGA (ESP), 05 Apr 2009

WUG: 23.09 – DUNFORD JASON (Kenya), BELGRADE (SRB), 05 Jul 2009

Start list M50Fly

Women’s 4x100m Freestyle Relay

WR: 3:30.65 – AUSTRALIA (Australia), RIO DE JANEIRO (BRA), 06 Aug 2016

WUG: 3:38.12 – UNITED STATES (United States of America), GWANGJU (KOR), 04 Jul 2015

Start list W400FR

Men’s 4x100m Freestyle Relay

WR: 3:08.24 – UNITED STATES (United States of America), BEIJING (CHN), 11 Aug 2008

WUG: 3:10.88 – RUSSIAN FEDERATION (Russian Federation), KAZAN (RUS), 10 Jul 2013

Start list M400FR

Monday, August 21

Men’s 200m Freestyle

WR: 1:42.00 – BIEDERMANN PAUL (Germany), ROME (ITA), 26 Jul 2009

WUG: 1:44.87 – IZOTOV DANILA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 11 Jul 2013

Start list M200Free

Women’s 100m Breaststroke

WR: 1:04.13 – KING LILLY (United States of America), BUDAPEST (HUN), 25 Jul 2017

WUG: 1:05.48 – EFIMOVA IULIA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 12 Jul 2013

Start list W100Breast

Men’s 200m Individual Medley

WR: 1:54.00 – LOCHTE RYAN (United States of America), SHANGHAI (CHN), 28 Jul 2011

WUG: 1:57.58 – VANDERKAAY ALEX (United States of America), BELGRADE (SRB), 07 Jul 2009

Start list M200IM

Women’s 100m Freestyle

WR: 51.71 – SJOSTROM SARAH (Sweden), BUDAPEST (HUN), 23 Jul 2017

WUG: 53.50 – HERASIMENIA ALIAKSANDRA (Belarus), KAZAN (RUS), 12 Jul 2013

Start list W100Free

Men’s 1500m Freestyle

WR: 14:31.02 – YANG SUN (People’s Republic of China), LONDON (GBR), 04 Aug 2012

WUG: 14:51.06 – STANCZYK PREMYSLAW (Poland), BELGRADE (SRB), 09 Jul 2009

Start list M1500Free

Tuesday, August 22

Men’s 200m Butterfly

WR: 1:51.51 – PHELPS MICHAEL (United States of America), ROME (ITA), 29 Jul 2009

WUG: 1:54.30 – KORZENIOWSKI PAWEL (Poland), BELGRADE (SRB), 08 Jul 2009

Start list M200Fly

Women’s 200m Individual Medley

WR: 2:06.12 – HOSSZU KATINKA (Hungary), KAZAN (RUS), 03 Aug 2015

WUG: 2:12.07 – OHLGREN AVA (United States of America), BELGRADE (SRB), 08 Jul 2009

Start list W200IM

Men’s 200m Breaststroke

WR: 2:06.67 – WATANABE IPPEI (Japan), TOKYO (JPN), 28 Jan 2016

WUG: 2:08.73 – BORYSIK IGOR (Ukraine), BELGRADE (SRB), 08 Jul 2009

Start list W200Breast

Women’s 100m Backstroke

WR: 58.10 – MASSE KYLIE (Canada), BUDAPEST (HUN), 25 Jul 2017

WUG: 59.83 – ZUEVA ANASTASIA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 13 Jul 2013

Start list W100Back

Men’s 50m Backstroke

WR: 24.04 – TANCOCK LIAM (United Kingdom of G. B. & N. I.), ROME (ITA), 02 Aug 2009

WUG: 24.63 – KUGA JUNYA (Japan), BELGRADE (SRB), 08 Jul 2009

Start list M50Back

Women’s 1500m Freestyle

WR: 15:25.48 – LEDECKY KATIE (United States of America), KAZAN (RUS), 04 Aug 2015

WUG: 16:04.44 – PEACOCK STEPHANIE (United States of America), KAZAN (RUS), 13 Jul 2013

Start list W1500Free

Wednesday, August 23

Women’s 200m Breaststroke

WR: 2:19.11 – MOLLER PEDERSEN RIKKE (Denmark), BARCELONA (ESP), 01 Aug 2013

WUG: 2:22.32 – KANETO RIE (Japan), BELGRADE (SRB), 09 Jul 2009

Start list W200Breast

Men’s 100m Freestyle

WR: 46.91 – CIELO CESAR (Brazil), ROME (ITA), 30 Jul 2009

WUG: 47.62 – MOROZOV VLADIMIR (Russian Federation), KAZAN (RUS), 10 Jul 2013

Start list M100Free

Women’s 100m Butterfly

WR: 55.48 – SJOSTROM SARAH (Sweden), RIO DE JANEIRO (BRA), 07 Aug 2016

WUG: 57.63 – SAVARD KATERINE (Canada), KAZAN (RUS), 14 Jul 2013

Start list W100Fly

Men’s 800m Freestyle

WR: 7:32.12 – LIN ZHANG (People’s Republic of China), ROME (ITA), 29 Jul 2009

WUG: 7:47.24 – LATOURETTE CHAD ERIC (United States of America), BELGRADE (SRB), 07 Jul 2009

Start list M800Free

Women’s 4x200m Freestyle Relay

WR: 7:42.08 – CHINA (People’s Republic of China), ROME (ITA), 30 Jul 2009

WUG: 7:53.88 – UNITED STATES (United States of America), GWANGJU (KOR), 07 Jul 2015

Start list W800FR

Thursday, August 24

Men’s 200m Backstroke

WR: 1:51.92 – PEIRSOL AARON (United States of America), ROME (ITA), 30 Jul 2009

WUG: 1:54.13 – IRIE RYOSUKE (Japan), BELGRADE (SRB), 10 Jul 2009

Start list M200Back

Women’s 200m Freestyle

WR: 1:52.98 – PELLEGRINI FEDERICA (Italy), ROME (ITA), 29 Jul 2009

WUG: 1:57.31 – ANDREEVA VIKTORIIYA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 15 Jul 2013

Start list W200Free

Men’s 100m Butterfly

WR: 49.82 – PHELPS MICHAEL (United States of America), ROME (ITA), 01 Aug 2009

WUG: 50.85 – DUNFORD JASON (Kenya), BELGRADE (SRB), 09 Jul 2009

Start list M100Fly

Women’s 50m Backstroke

WR: 27.06 – JING ZHAO (People’s Republic of China), ROME (ITA), 30 Jul 2009

WUG: 27.89 – ZUEVA ANASTASIA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 15 Jul 2013

Start list W50Back

Men’s 50m Breaststroke

WR: 25.95 – PEATY ADAM (United Kingdom of G. B. & N. I.), BUDAPEST (HUN), 25 Jul 2017

WUG: 27.06 – TONIATO ANDREA (Italy), GWANGJU (KOR), 08 Jul 2015

Start list M50Breast

Women’s 800m Freestyle

WR: 8:04.79 – LEDECKY KATIE (United States of America), RIO DE JANEIRO (BRA), 12 Aug 2016

WUG: 8:25.59 – RIGAMONTI FLAVIA (Switzerland), BANGKOK (THA), 09 Aug 2007

Start list W800Free

Friday, August 25

Women’s 50m Breaststroke

WR: 29.40 – KING LILLY (United States of America), BUDAPEST (HUN), 30 Jul 2017

WUG: 30.12 – EFIMOVA IULIA (Russian Federation), KAZAN (RUS), 16 Jul 2013

Start list W50Breast

Men’s 50m Freestyle

WR: 20.91 – CIELO CESAR (Brazil), SAO PAULO (BRA), 18 Dec 2009

WUG: 21.67 – MOROZOV VLADIMIR (Russian Federation), KAZAN (RUS), 15 Jul 2013

Start list M50Free

Women’s 200m Butterfly

WR: 2:01.81 – ZIGE LIU (People’s Republic of China), JINAN (CHN), 21 Oct 2009

WUG: 2:05.83 – LACROIX AUDREY (Canada), BANGKOK (THA), 14 Aug 2007

Start list W200Fly

Women’s 50m Freestyle

WR: 23.67 – SJOSTROM SARAH (Sweden), BUDAPEST (HUN), 29 Jul 2017

WUG: 24.48 – HERASIMENIA ALIAKSANDRA (Belarus), KAZAN (RUS), 16 Jul 2013

Start list W50Free

Men’s 4x200m Freestyle Relay

WR: 6:58.55 – UNITED STATES (United States of America), ROME (ITA), 31 Jul 2009

WUG: 7:05.49 – RUSSIAN FEDERATION (Russian Federation), KAZAN (RUS), 15 Jul 2013

Start list M800FR

Saturday, August 26

Women’s 400m Freestyle

WR: 3:56.46 – LEDECKY KATIE (United States of America), RIO DE JANEIRO (BRA), 07 Aug 2016

WUG: 4:04.66 – SMITH LEAH (United States of America), GWANGJU (KOR), 07 Jul 2015

Start list W400Free

Men’s 400m Individual Medley

WR: 4:03.84 – PHELPS MICHAEL (United States of America), BEIJING (CHN), 10 Aug 2008

WUG: 4:12.00 – WEISS MICHAEL (United States of America), KAZAN (RUS), 16 Jul 2013

Start list M400IM

Women’s 4x100m Medley Relay

WR: 3:51.55 – UNITED STATES (United States of America), BUDAPEST (HUN), 30 Jul 2017

WUG: 3:58.04 – RUSSIAN FEDERATION (Russian Federation), KAZAN (RUS), 16 Jul 2013

Start list W400MR

Men’s 4x100m Medley Relay

WR: 3:27.28 – UNITED STATES (United States of America), ROME (ITA), 02 Aug 2009

WUG: 3:32.80 – JAPAN (Japan), BELGRADE (SRB), 11 Jul 2009

Start list M400MR

Sunday, August 27

Women’s 10km Marathon

Men’s 10km Marathon