La Fluctuat 2017 : les stars de l’eau libre rencontrent leurs jeunes supporteurs

Après le succès en fin août 2016 de La Fluctuat, une nouvelle course de natation organisée par la Fédération Française de Natation (FFN) et ouverte à tous au Bassin de la Villette (Paris XIXe arrondissement), la FFN a organisé la seconde édition de l’épreuve le dimanche 3 septembre 2017.

A l’occasion de l’inaugural, Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris chargé du sport et du tourisme, avait déclaré : « “La Fluctuat est un événement festif et sportif qui permet à toutes et tous de nager une nouvelle fois cet été dans le Bassin de la Villette avec les sportifs sélectionnés et médaillés aux JO de Rio mais aussi de profiter des activités ludiques pour les familles sur le quai ».

Le 3 septembre dernier, c’était Aurélie Muller, championne du monde 2017 en 10 km et en relais mixte 5 km, Marc-Antoine Olivier, champion du monde 2017 en 5 km et en relais mixte 5 km, David Aubry, 6e aux mondiaux 2017 en 10 km, et Océane Cassignol, championne du monde 2017 en relais mixte 5 km, qui sont partis à la rencontre de leurs jeunes supporters pour une nouvelle étape de Génération Natation.

Sur le programme, 3 courses proposées :

– La Poulbot : 1,250 km

– La Zazou : 2,5 km

– L’Apache : 5 km

Aussi :

– une course “open” de 2,5 km ouverte à tous les matériels

– une opération Génération Natation avec les nageurs de l’équipe de France d’eau libre.

– un évènement Paris-Plages au milieu des animations Paris-Plages du bassin de la Villette.

– un évènement Paris 2024 à quelques jours du vote d’attribution des JO 2024.

Avec démonstration de water-polo et de synchro dans les bassins, nouveauté de Paris-Plages 2017 !