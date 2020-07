Katie Ledecky Elogia La Perseveranza E Positività Di Ikee Rikako

Katie Ledecky ha recentemente rilasciato un’intervista elogiando la positività e la perseveranza della giapponese Rikako Ikee, la giovane campionessa colpita dalla leucemia. Al quotidiano giapponese Kyodo News, la Ledecky ha dichiarato:

“È una grande nuotatrice ed è una grande persona”

L’intervista è stata resa in occasione della cerimonia per celebrare un anno esatto dai prossimi Giochi di Tokyo.

Ikee, 20 anni, è ancora in riabilitazione dopo aver trascorso quasi un anno in ospedale per le cure contro la leucemia linfocitaria acuta. La giovanissima giapponese ha lottato un anno (leggi qui l’approfondimento), e nel Febbraio 2020 è tornata ad allenarsi. La sua riabilitazione fisica si è fermata a causa della pandemia di coronavirus. Questo però non ha impedito alla giovane giapponese di mantenere vive le sue speranze di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Di Rikako Ikee, Katie Ledecky ha detto ai media giapponesi:

“Ha un atteggiamento così positivo ed è molto stimolante. Penso che abbia ispirato molti al di là del suo paese e della comunità del nuoto nel suo complesso. È stato così difficile vederla affrontare tutto questo nell’ultimo anno. So che l’intera comunità del nuoto l’ha sostenuta”.

E continua:

“non ho un grammo della forza che Ikee possiede. Ho visto sui social media, e nei notiziari. Ha una grande prospettiva sulle cose e sembra essere capace di fare un passo alla volta e concentrarsi su un giorno alla volta”.

“Non vedo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare in piscina negli anni a venire”.

Ikee ha annunciato il suo nuovo allenatore. La preparerà Isamu Nishizaki, allenatore Renaissance. Si allena in acqua quattro volte a settimana oltre a sessioni in palestra con i pesi. Ora punta ai Japan Intercollegiate Championships, una manifestazione annuale prevista per ottobre