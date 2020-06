La Giapponese Rikako Ikee Annuncia Il Suo Nuovo Allenatore

La giapponese Rikako Ikee il mese scorso aveva annunciato che avrebbe cambiato allenatore, una volta tornata ad allenarsi in acqua.

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale lo scorso dicembre, quasi un anno dopo la diagnosi di leucemia nel febbraio 2019, Ikee è tornata lentamente in palestra e in acqua. La sua riabilitazione fisica si è fermata a causa della pandemia di coronavirus. Questo però non ha impedito alla giovane giapponese di mantenere vive le sue speranze di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Quando riuscirà a tornare in acqua regolarmente, però, non sarà con il suo allenatore Jiro Miki. “Non lavoro più con Coach Miki”, ha confermato Ikee il mese scorso.

Ikee scelse Miki, un ex olimpionico, come suo nuovo allenatore nel 2018. Prima di lui era allenata da Fumiya Murakami. Jiro Miki rimane l’allenatore della Nihon University dove Ikee frequenta la facoltà di Scienze dello Sport. Non è più però, l’allenatore della squadra di Rikako Ikee, la Renaissance Kameido, lasciata l’anno scorso.

Oggi la società di Ikee ha confermato che ha scelto Isamu Nishizaki, allenatore appunto della Renaissance. Nishizaki è entrato a far parte della squadra nel 2000 ed è stato allenatore della Nazionale giapponese ai Campionati Juniores del Pacifico del 2015.

Tra gli atleti allenati c’è Sachi Mochida, che partecipò alle Olimpiadi del 2016. Mochida ha conquistato il bronzo nei 200 metri farfalla nell’edizione 2018 del Pan Pacific Championships. Sempre nei 200 farfalla conquistò l’argento ai Giochi Asiatici di quell’anno.