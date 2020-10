ISL 3. Match: Highlights. Heintz und Heidtmann wieder im Einsatz.

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020

In der letzten Woche startete International Swimming League (ISL) in die zweite Saison. Die Athleten befinden sich 6 Wochen lang unter strengen Hygieneauflagen und mit permanenten Tests auf COVID-19 in Budapest. Im ersten Match siegten die Cali Condors vor Titelverteidiger Energy Standard, LA Current und den New York Breakers. Im zweiten Match holten die Schwimmer von London Roar die meisten Punkte vor Iron, DC Trident und den Aqua Centurions.

Heute geht es mit dem zweiten Tag des 3. Matches weiter, es nehmen LA Current, die Aqua Centurions sowie die Toronto Titans und die Tokyo Frog Kings.

Ergebnis nach dem ersten Tag:

LA Current 262.5 Tokyo Frog Kings 248.5 Toronto Titans 208.5 Aqua Centurions 156.5

Aus Deutschland sind Jacob Heidtmann und Philip Heintz dabei.

Der erste Einsatz für Jacob Heidtmann waren die 200 m Schmetterling. Er belegte den 8. Platz in 1:58,84 Minuten, dafür bekam er keine Punkte, den Sieger Tom Shields (LA Current) war mehr als 8 Sekunden schneller und erhielt insgesamt drei Jackpot Punkte.

Über 100 m Lagen machte Philip Heintz drei Punkte für die Aqua Centurions klar. Seine Zeit: 52,98 Sekunden (PB:51,76 Sekunden).

24 Punkte holte sich Beryl Gastaldello von den LA Current über die 50 m Schmetterling in 24,79 Sekunden. Der Weltrekord sind 24,38 Sekunden. Gastaldello ist eine französische Schwimmerin, die in den USA studiert hat.

Über 50 m Schmetterling blieb Szebasztian Szabo unter 22 Sekunden mit seiner Zeit von 21,96 und 15 Punkten für die Aqua Centurions. Szabo ist ein ungarischer Schwimmer, der in der ersten ISL Saison für IRON startete und nun gewechselt hat.

Zwischenstand:

Tokyo Frog Kings – 413.5 LA Current – 403.5 Toronto Titans – 332.0 Aqua Centurions – 237.0

Dieses Match ist ausgesprochen spannend, mit den Tokyo Frog Kings und LA Current, die nur wenige Punkte auseinanderliegen.

LA Current holen sich den Sieg in der 4×100 m Mixed Freistilstaffel mit klarem Vorsprung vor den Toronto Titans. Dafür erhalten sie 18 sehr wichtige Punkte, die Tokyo Frog Kings nur 12.