International Swimming League DC Trident Prima Squadra Eliminata

La International Swimming League per la prima volta ci ha proposto due match sovrapposti. Le partite 7 ed 8 si sono svolte e concluse nello stesso giorno, con gare sia di mattina che di pomeriggio.

Questo ci offre un quadro della situazione più completo, con alcune squadre che hanno concluso la fase preliminare, denominata regular season.

Nel match n. 7, Energy Standard ha raccolto 613 punti totali per sedersi comodamente in testa alla classifica. Iron non ha avuto grandi problemi a conquistare il secondo posto con 448 punti, mentre nelle retrovie, Toronto Titans e DC Trident, hanno concluso con 391 e 256 punti, rispettivamente.

Nel Match 8 i Cali Condors hanno confermato la loro imbattibilità a discapito dei London Roar, classificati secondi. Tokyo Frog Kings hanno avuto una serata proficua, mentre i NY Breakers sono risultati ultimi.

Inserendo queste due classifiche nell’ambito di quella generale, la situazione è la seguente.

CAC 12 LON 11 LAC 9 ENS & TOK 7 IRO & NYB (conclusi tutti i match) 6 TOR 5 DCT (conclusi tutti i match) 4 AQC 3

PROBABILI SEMI FINALISTE

In semifinale accedono 8 squadre. I DC Trident sono automaticamente fuori, poichè avendo già gareggiato tutte le partite, hanno soltanto 4 punti.

Gli Aqua Centurions hanno ancora una possibilità di entrare in semifinale a discapito dei Breakers. Il biglietto per la semifinale per la squadra con sede in Italia, glielo potrebbe consegnare però soltanto il secondo posto nella prossima partita, dove affronteranno Cali Condors, London Roar e LA Current.

A meno che Federica Pellegrini non nuoti e vinca tutte le sue gare, le possibilità di passare alla semifinale sono purtroppo scarse.