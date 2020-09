I London Roar Annunciano Le Sostituzioni Per La Seconda Stagione Della ISL

I London Roar sono una delle squadre più colpite dalla necessità di ingaggiare nuovi atleti in vista della seconda stagione della International Swimming League.

Ieri hanno annunciato le loro sostituzioni. Sono stati aggiunti sette atleti:

🦁NEW RECRUITS🦁@harriettwest 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GreeneDarragh 🇮🇪 @Dawson_Kathleen 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @MclayScott 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @ALeveaux 🇫🇷 @emilyylarge 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ElliotClogg 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Welcome to the pride! We can’t wait to watch you roar for London at #iswimleague02 🔥🦁🔥

— London Roar (@ISL_LondonRoar) September 22, 2020