Fontaine et Muller titrés sur 5km – Championnats de France eau libre 2019

Plaquette de l’événement

Programme de la compétition:

Jeudi 23 mai

10h00 : 10 km Messieurs – épreuve de Coupe d’Europe LEN

15h30 : 10 km Dames – épreuve de Coupe d’Europe LEN

6 boucles de 1,66 km

15h30 : Relais 4 x 1250 m Mixte

10h00 : 5 km Messieurs

15h30 : 5 km Dames

3 boucles de 1,66 km

09h30 : Epreuve grand public 1,5 km et 2,5 km

09h30 : 25 km Messieurs

09h40 : 25 km Dames

10 boucles de 2,5 km

Les Championnats de France d’eau libre 2019 se déroulent à Brives la Gaillarde du 23 au 26 mai. Aujourd’hui le 5km messieurs dans la matinée s’est nagé sous le mauvais temps, l’après midi pour la course des dames la météo était plus clémente au lac du Causse. Ce matin 150 messieurs étaient engagés mais seulement trois ont fini sur le podium et les deux premiers ont validés leurs tickets pour les Mondiaux de cet été à Gwangju en Corée.

La course messieurs a été remportée par Logan Fontaine, champion du monde au relais 4×1250 à Budapest en 2017, il n’était pas engagé sur le 10km, cette fraicheur lui a permis de remporter le sprint final finissant en 53:33.62. Juste derrière lui à 1.5 secondes c’est Damien Joly grâce qui fait vice champion de France et deuxième au total. C’est quasiment une première pour Damien Joly en eau libre, habitué des bassins on rappelle qu’il est finaliste olympique sur 1500 mètres, le 5km semblait être à sa portée et en effet cela a bien marché pour lui aujourd’hui. Fontaine et Joly pourront donc participer au 5km aux Mondiaux cet été. Le podium français est complété par Clement Kukla de Sarcelles Natation (2002) 1,5 secondes derrière Joly et 4ème au total derrière l’allemand Soren Meissner.

Chez les dames c’est Aurélie Muller qui reproduit une belle course pour s’offrir son deuxième titre de la semaine en 58:05.23 sur le 5km après le 10km jeudi. Elle est devancée de 3 secondes par l’allemande Leoni Beck. Derrière Muller trois nageuses se sont battues au sprint et ont touché avec seulement 26 centièmes d’écart sur une course de près d’une heure pour prendre la troisième place. C’est Lara Grangeon qui touche la première des trois pour faire vice championne de France, suivie par l’allemande Finnia Wunram et la néerlandaise championne Olympique Sharon Van Rouwendaal (2ème au total sur le 10km jeudi). Deux petites secondes après c’est la nageuse de Montpellier Océane Cassignol qui complète le podium français et finira donc 6ème au total.

