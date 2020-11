Finale ISL: Entrambe Le Skin Race Saranno Nello Stile Rana

La finale ISL avrà entrambe le skin race nello stile rana.

I Cali Condors e Energy Standard hanno vinto ieri le staffette 4×100 misti rispettivamente femminili e maschili.

Le due squadre puntano tutto sulla rana.

La scelta per i Cali Condors indica nelle due raniste Lilly King e Molly Hannis l’asso nella manica per portare a termine il lavoro questa sera. La presenza di Benedetta Pilato in Energy Standard e Alia Atkinson nei London Roar sembra dunque spaventare poco la squadra americana.

Energy Standard ha scelto la rana per la skin race maschile. Ieri sera, la staffetta 4×100 metri misti è andata sotto il tempo del Record del Mondo, record non ufficializzato poichè i quattro componenti non sono della stessa nazionalità.

Scegliendo la rana, puntano su Ilya Shymanovich per la difesa del titolo. Ieri Shymanovich ha vinto i 50 rana per due centesimi di secondo su Adam Peaty. L’uomo numero 2 di Energy è Felipe Lima, che si è piazzato sesto nella gara individuale con 26.01.

La scelta sembra dunque essere dettata più dall’evitare uno scontro con Caeleb Dressel, che sarebbe stato pericoloso sia nello stile libero che nel delfino. In realtà, anche con la rana, i Cali Condors possono nutrire qualche speranza. Nic Fink ha sfiorato il record americano con il suo 25.87. Dressel ha già disputato una skin a rana nel Match 4, arrivando all’ultimo round.