FINA Champions Serie LIVE: Franzi Hentke Zweite über 200 m Schmetterling

FINA Champions Swim Series 2019 in Budapest

In Budapest treffen zahlreiche der weltbesten Schwimmer aufeinander. In jedem Wettkampf starten vier Schwimmer in einem Finale, nur die Besten wurden ausgewählt, nach folgenden Kriterien:

Olympiasieger 2016

Weltmeister 2017

Weltrekordhalter

die Nr. 1 der FINA Weltrangliste 2019

Falls eingeladene Athleten die Einladungen ablehnen, dann werden Silber- oder Bronzemedaillengewinner Olympia 2016 oder WM 2017 oder die in der Weltrangliste nächstplatzierten Schwimmer eingeladen – bis ein Finale mit vier Schwimmern besetzt ist.

Franziska Hentke und Philip Heintz sind die einzigen deutschen Schwimmer, die der Einladung der FINA gefolgt sind, an der Champions Serie teilzunehmen. Sie starten nur in Budapest. Philip Heintz wurde gestern Dritter über 200 m Lagen. Franziska Hentke wird heute über 200 m Schmetterling starten.

Im ersten Rennen des Abends siegte der Litauer Danas Rapsys in neuer persönlicher Bestzeit von 3:43,36 Minuten. Mit diese Zeit steht er im Worldranking 2019 auf dem 2. Platz.

Männer, 400 m Freistil

Danas Rapsys, LTU, 3:43.36 .Mykhailo Romanchuk, UKR; 3:47.08 Aleksandr Krasnykh, RUS; 3:47.853 Peter Bernek, HUN, 3:56.40

Mit einem tollen Endspurt sicherte sich Franziska Hentke hinter Katinka Hosszu über 200 m Schmetterling den zweiten Platz in einer Zeit von 2:07,31 Minuten. Hosszu stellt in 2:06,62 Minuten eine neue Weltjahresbestzeit auf.

Frauen, 200 m Schmetterling

Katinka Hosszu, HUN, 2:06.62 Franziska Hentke, GER, 2:07.31 Boglarka Kapas, HUN, 2:07.67 Alys Margaret Thomas, GBR, 2:08.52

Die 200 m Schmetterling konnte gestern Kristof Milak gewinnen, die halbe Distanz ging an Chad Le Clos. Mit seiner Zeit von 51,25 steht er nun auf Platz der Weltbestenliste 2019.

Männer, 100 m Schmetterling

Chad Le Clos, RSA, 51.25 Kristof Milak, HUN, 51.67 Laszlo Cseh, HUN, 52.20 Piero Codia, ITA, 52.22

Nur 0,06 Sekunden blieb Sarah Sjöström in 23,97 Sekunden über ihrer Saisonbest- und Weltjahresbestzeit. Sie zeigte sich im Interview sehr zufrieden mit ihrer Leistung unter 24 Sekunden. Sarah wird inkl. der Staffel heute noch dreimal an den Start gehen.

Frauen, 50 m Freistil

SJOESTROEM Sarah SWE 23.97 BLUME Pernille DEN 24.52 MEDEIROS Etiene BRA 24.85 OSMAN Farida EGY 25.124

Im Siegerinterview sagte Anton Chupkov, dass er Budapest liebt, weil er hier 2017 Weltmeister wurde. Der Russe siegte in 2::08,23 Minuten. Chupkov steht im Moment an der Spitze der Weltrangliste in 2:07,00 Minuten.

Männer, 200 m Brust

CHUPKOV Anton RUS 2:08.23 WATANABE Ippei JPN 2:08.61 BALANDIN Dmitriy KAZ 2:10.73 PRENOT Josh USA 2:11.60

Zweiter Start, zweiter Sieg für Katinka Hosszu über 100 m Rücken. Man sah Hosszu an, dass sie dem heimischen Publikum eine tolle Iron Lady Show bieten möchte.

Frauen, 100 m Rücken

HOSSZU Katinka HUN 59.58 FESIKOVA Anastasiia RUS 59.73 SEEBOHM Emily AUS 1:00.44 DAVIES Georgia GBR 1:00.95

