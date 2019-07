Filippo Magnini sauve un touriste de la noyade

Le nageur olympique retraité italien Filippo Magnini a mis ses talents à profit ce dimanche, en sauvant un baigneur qui était entrain de se noyer dans la mer en Sardaigne.

Un homme de 45 ans se baignait vers Cagliari lorsque son cygne géant gonflable s’est envolé vers le large. Il s’est alors précipité pour le rattraper, mais l’eau étant plus froide et le courant étant plus fort que prévu, il s’est vite fatigué et il s’en est fallu de peu pour éviter la catastrophe.

Filippo Magnini, qui profitait de ses vacances à la plage en compagnie de sa petite-amie Giorgia Palmas, a été alerté par les cris des proches de la victime restés sur la plage. Ni une ni deux, le double champion du monde a devancé les sauveteurs en mer pour le récupérer. A son arrivée, l’homme avait déjà bu la tasse et Magnini l’a aidé à maintenir sa tête à la surface de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours, qui ont alors pris en charge l’individu.

“J’ai seulement fait ce que j’avais à faire” a déclaré Magnini, très humble, au Corriere dello Sport peu après. “Le baigneur était en grande difficulté : il était effrayé, complètement figé et avait déjà bu la tasse… Lorsque je suis arrivé près de lui, il était incapable de parler, et c’était difficile de le mettre sur le radeau, alors nous l’avons étendu sur un matelas gonflable appartenant à d’autres baigneurs à proximité”

Un journal local, L’Unione Sarda, a pris quelques photos du sauvetage :

Grande Direttore Marco Bencivenga Posted by Giuseppe Gallizzi on Monday, July 8, 2019

Magnini, 37 ans, avait remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques 2004 avec le relais italien du 4×200 m nage libre, et a eu une belle carrière sportive entre 2003 et 2016, incluant deux titres de champion du monde consécutifs sur 100 m nage libre. Bien que retraité, il a écopé cette année d’une interdiction de 4 ans pour une affaire de dopage.