Europameisterschaften 2018: Bronze für Herren Lagenstaffel

Europameisterschaften 2018, Glasgow, Schottland

Last one, fast one: Letzer Finalabend der Europameisterschaften 2018. Mit deutschen Finalbeteiligungen über 50 m Schmetterling – Aliena Schmidtke, 200 m Rücken – Jenny Mensing und Lisa Graf, 400 m Lagen – Johannes Hintze und Jacob Heidtmann, 400 m Freistil – Sarah Köhler und die Herren-Damenmannschaft in der 4x100m Lagenstaffel.

Aliena Schmidtke kommt auf den vierten Platz in 25,77. Ihren deutschen Rekord verpasst sie um o,09 Sekunden. Ein versöhnliches Ende für die 26-Jährige, die noch in der 4x100m Lagenstaffel starten wird.

Ergebnis 50 m Schmetterling, Frauen

SJOESTROEM Sarah SWE 25.16

BECKMANN Emilie DEN 25.72

BUYS Kimberly BEL 25.74

SCHMIDTKE Aliena GER 25.77

HENIQUE Melanie FRA 25.84

KROMOWIDJOJO Ranomi NED 25.88

DOWGIERT Anna POL 26.18

NTOUNTOUNAKI Anna GRE 26.23

Einen weiteren 4. Platz gab es für Lisa Graf über 200 m Rücken, Jenny Mensing schwamm auf den 6. Platz in 2:10,77 Minuten.

Ergebnis 200 m Rücken, Damen:

PANZIERA Margherita 2:06.18

USTINOVA Daria K. 2:07.12

BURIAN Katalin 2:07.43

GRAF Lisa 2:08.58

AVDEEVA Anastasiia 2:10.03

MENSING Jenny 2:10.77

ZEVINA Daryna 2:10.89

ZAMORANO SANZ Africa 2:11.55

Auf vierte Plätze abonniert sind die deutschen Schwimmer heute Abend: Johannes Hintze wird Vierter in 4:14,73 Minuten. Jacob Heidtmann kommt auf den 6. Platz in 4:16,29 Minuten.

Ergebnis, 400m Lagen, Herren:

VERRASZTO David HUN 4:10.65

LITCHFIELD Max GBR 4:11.00

PONS RAMON Joan Lluis ESP 4:14.26

HINTZE Johannes GER 4:14.73

SHEMBEREV Maksym AZE 4:14.77 HEIDTMANN Jacob GER 4:16.29

STUPIN Maxim RUS 4:18.41

VITAL Joao Alexandre POR 4:19.79

Sarah Köhler hatte einfach schon viele Rennen in den Knochen – und dies machte sich dann doch bemerkbar bei der 24-Jährigen: Fünfter Platz über die 400 m Freistil in 4:07,68 Minuten. Es siegt wieder einmal Simona Quadarella. Sie hatte bereits die 800m und 1500m Freistil gewonnen. Ajna Kesely, noch 16 Jahre alt, aus Ungarn holt Silber in diesem spannenden Rennen in 4:03,57 Minuten und stellt einen neuen Junioren Europarekord auf!

QUADARELLA Simona ITA 4:03.35

KESELY Ajna HUN 4:03.57

HIBBOTT Holly GBR 4:05.01

EGOROVA Anna RUS 4:06.03

KOEHLER Sarah GER 4:07.68

HASSLER Julia LIE 4:11.42

DURAES Diana Margarida POR 4:12.41

FAULKNER Eleanor GBR 4:15.26

BRONZE für die 4×100 m Lagenstaffel der Herren, für Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling!