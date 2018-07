Diese Europameister 2016 verteidigen ihre Titel in Glasgow nicht

Bei den Europameisterschaften vom 3. bis 9. August in Glasgow werden eine Reihe von neuen Europameistern gesucht. Schwimmer wie die Franzosen Camille Lacourt, Florent Manaudou oder der Niederländer Sebastian Verschuren sind mittlerweile zurückgetreten. Katinka Hosszu wird über die 400 m Lagen nicht antreten. Die Olympiasiegerin über diese Strecke gewann den Europameistertitel 2016 in 4:30,90 Minuten (Veranstaltungsrekord). Bei den Olympischen Spielen in Rio stellte sie einen neuen Weltrekord in 4:26,36 Minuten auf.

Katinka Hosszu hat in diesem Jahr einige Monate eine Auszeit genommen, sich von ihrem Ehemann und Trainer Shane Tusup getrennt und weitaus weniger Wettkämpfe bestritten als in den Vorjahren. Zur Zeit trainiert die 29-Jährige wieder bei Dave Salo an ihrer Alma Mater, der University of Southern California. Wo und mit wem sie nach den Europameisterschaften trainiert, ist noch nicht bekannt.

2016 gewann der Franzose Camille Lacourt die Titel über 50 m und 100 m Rücken. Lacourt trat nach den Weltmeisterschafte 2017 zurück, nachdem er zum vierten Mal in Folge die 50 m Rücken gewonnen hatte. Florent Manaudou hat die Speedo nach den Olympischen Spielen 2016 ebenfalls an den Nagel gehängt, da war er gerade mal 25 Jahre alt. 2012 konnte er Gold über 50 m Freistil gewinnen, 2016 Silber hinter dem Amerikaner Anthony Ervin. Eine weitere Medaille gab es für den ehrgeizigen Franzosen mit der 4 x 100 m Freistilstaffel – trotzdem war Manaudou enttäuscht.

Über 400 m Freistil wird der Italiener Gabriele Detti wegen einer Verletzung nicht in Glasgow starten können. Der 23-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze über 400 m und 1500 m Freistil.

Bei den Damen ist die Britin Francesca Halsall Anfang 2016 zurückgetreten und wird ihren Titel über 50 m Rücken nicht verteidigen. Italiens Superstar Federica Pellegrini startet nicht bei den Europameisterschaften über die 200 m Fresitil, sie hatte 2016 den Titel geholt und 2017 bei den Weltmeisterschaften ebenfalls den Titel vor Katie Ledecky (USA) gewonnen. 2016 konnt die Ungarin Boglarka Kapas die 400m , 800m und 1500m Freistil gewinnen, über 1500m tritt sie in diesem Jahr nicht an. Über 50 m Brust wird Jennie Johannson aus Schweden nicht zur Titelverteidigung antreten.

Die Europameister 2016. Die Titelverteidiger, die nicht antreten, sind FETT und KURSIV.

Event Gold 50 m freestyle Florent Manaudou 21.73 France 100 m freestyle Luca Dotto 48.25 Italy 200 m freestyle Sebastiaan Verschuren 1:46.02 Netherlands 400 m freestyle Gabriele Detti 3:44.01 CR Italy 800 metre freestyle Gregorio Paltrinieri 7:42.33 CR Italy 1500 m freestyle Gregorio Paltrinieri 14:34.04 ER, CR Italy 50 m backstroke Camille Lacourt 24.77 France 100 m backstroke Camille Lacourt 53.79 France 200 m backstroke Radosław Kawęcki 1:55.98 Poland 50 m breaststroke Adam Peaty 26.66 Great Britain 100 m breaststroke Adam Peaty 58.36 CR Great Britain 200 m breaststroke Ross Murdoch 2:08.33 Great Britain 50 m butterfly Andriy Govorov 22.92 Ukraine 100 m butterfly László Cseh 50.86 CR Hungary 200 m butterfly László Cseh 1:52.91 CR Hungary 200 m individual medley Andreas Vazaios 1:58.18 Greece 400 m individual medley Dávid Verrasztó 4:13.15 Hungary