El campeón olímpico Cameron Van der Burgh está infectado con Coronavirus

El campeón olímpico en 2012 Cameron van der Burgh ha anunciado que ha estado luchando contra la enfermedad COVID-19 causada por el Coronavirus. El sudafricano de 31 años es el primer nadador de élite en revelar públicamente que ha sido infectado por este virus que se ha convertido en una pandemia mundial.

Van der Burgh, quien se retiró después de conquistar los títulos de 50 y 100 braza en el Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta 2018, ahora vive en Londres y trabaja en la empresa Anduran Capital Management, un gran fondo de cobertura centrado en el petróleo. El campeón olímpico decidió contar sus síntomas el domingo a través de una serie de Tweets.

Si bien muchas personas, especialmente las personas más jóvenes en buen estado de salud como Van der Burgh son asintomáticas, el sudafricano comentó que su experiencia tras 14 días con COVID-19 es “el peor virus que he padecido“.

Él expresa que los síntomas más extremos (incluida la fiebre alta) se han aliviado, pero todavía experimenta fatiga intensa y tos residual. “Cualquier actividad física como caminar me deja exhausto durante horas“, dice en los Tweets. Continúa discutiendo la pérdida de acondicionamiento físico que ha sufrido y dice que la incertidumbre actual sobre los Juegos Olímpicos está causando que los atletas se expongan a “riesgos innecesarios“.

El COI anunció el domingo que establecería un plazo de 4 semanas para decidir si posponer los Juegos Olímpicos 2020 o celebrarlos según lo planeado a finales de julio.

Van der Burgh, dos veces medallista olímpico, incluyendo oro en 100 braza en los Juegos Olímpicos de 2012 y plata en los Juegos Olímpicos de 2016, es el actual poseedor de los récords mundiales de 50 y 100 metros braza en piscina corta.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19.

— Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020