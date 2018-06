Efimova Chiama, Lilly King Risponde. La Regina Della Rana è USA

Tra Yuliya Efimova e Lilly King sappiamo che non corre buon sangue, agonistico si intende.

Per capire i rapporti tra le due atlete basta andare indietro di due anni.

Siamo alle Olimpiadi di Rio del 2016. Dopo che Yuliya Efimova vinse la prima semifinale dei 100 rana, agitò il dito indicando il “numero uno” come vincitrice. Non impressionata da questo gesto, Lilly King, guardandola mentre si preparava per la seconda semifinale, fece un cenno con la mano, come per dire “non sei così veloce”.

La King andò poi a a vincere la sua semifinale in 1: 05.70, due centesimi più veloce della Efimova nella prima.

Alla domanda sul suo gesto da parte di un reporter della NBC, la King ha risposto “tu sventoli il dito numero uno e sei stato presa a drogarti … Non sono una tua fan”.

Quella battaglia alla fine la vinse Lilly King, che conquistò l’oro olimpico nei 100 rana con 1:04.93.

La Efimova definì la vicenda come un’inutile “guerra fredda”.

Veniamo ai giorni nostri

Canet en Roussillon. Tappa del Mare Nostrum tour 2018.

Nei 100 metri rana Yulia Efimova realizza un impressionante tempo di 1:05,78. Questo risultato, non è lontanissimo dal suo personale, realizzato in occasione dei Campionati del Mondo di Budapest del 2017 (1:04,36)

Balza dunque al comando del ranking mondiale di stagione, superando proprio Lilly King.

Il secondo posto è soltanto momentaneo. Dopo qualche ora, complice anche il fuso orario, alla tappa a Santa Clara della Tyr Pro Swim Series è il momento dei 100 metri rana anche per Lilly King.

Con un primo passaggio a 30,92 ed un ritorno a 34,69, Lilly King si riprende il primo posto nella classifica mondiale, con il tempo di 1:05,61

Alla domanda dopo la sua gara se avesse visto il tempo della Efimova prima di gareggiare, la King ha risposto (con un sorriso): “Certo che l’ho fatto.”

