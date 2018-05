Delhi Ke Burari Me Amit And Neeraj Ke Sath Hua Hadsa

Hello Swimmers Kaise Ho Ap Sab I Hope Sab Achhe He Honge To Doston Mai Aj Phir Ekdm Fresh Aur New Artcle Ap Sab Ke Liye Le Ke Aa Gya Hu I Hope Apko Ye Article Kafi Pasand Aay Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai Jo Ki Delhi Se Hai Ap Sab Is Article Ko Pura Jaroor Padhiyega Aur Apna Experience Bhi Jaroor Share Kariyega Comment Box Mai Aur Jo Log Humari Website Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Log Humari Website Swimswam.Com/Hindi Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Isi Tereh Ke Aur Swimming Related Articles Aur News Likh Sake. Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai

Sunday Ki Night Ko Burari Mai Ek Private Complex Jo Ki Delhi Mai Hai Ek Swimming Pool Mai 2 Log Doob Gye Dono Logo Ko Hospital Le Jaya Gya Jha Hospital Mai Doctors Ne Unko Dead Declared Kr Diya Aur Police Ko Inform Kr Diya Gya.

Jo Do Log dube hai Unke Naam Amit(23) Aur Neeraj (24) Ke Naam Se Identify Kiya Gya Hai Aur Ye Dono Tomar Colony Ke Residential The. Amit Water Purifier Mechanic The Jabki Neeraj School Of Open Learning Ke Student The.

Investigations Se Pta Chala Hai Ki pool Under Constriction Tha Aur Public Ke Liye Puri Tereh Se Open Nhi Tha Pool Ke Charo Aor Life Jackets Nhi The and pool ki Fencing bhi nahi hui thi.

Site Ke Ek Labor Ne Kha Ki Wo Deepness Ka Estimation Kerne Mai Capable Nhi Hai Aur Is Liye Doob Gye Hai Unhone Aage Kha Ki Yha Tk Ki Unhone Kuch Dino Pehle Swimming Kerne Ki Try Kiya Aur Pool Ke Pani Ke Andar Kuch tute hue Glass Ke Pieces Ke Karen Injured Ho Gye.

