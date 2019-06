Coppa Comen 2019: Staffetta 4X50 e Cacciapuoti D’Oro-Risultati Day 1 Mattina

COMEN Mediterranean Cup 2019

Burgas (Bulgheria)

LCM (vasca lunga 50 metri)

Risultati

A cura di Valentina Lucconi

Week end intenso quello che è appena iniziato.

Oltre al 56° Sette Colli – Internazionali di Nuoto al via a Roma, questa mattina è iniziata la Coppa Comen a Burgas ( Bulgaria).

Manifestazione riservata ai maschi classe 2003/2004 e alle femmine classe 2005/2006. Battesimo in Nazionale per i piccoli azzurrini.

Questa mattina subito partenza veloce per la squadra di guidata da Walter Bolognani.

100 METRI STILE LIBERO

La gara regina ci vede sventolare una doppia bandiera sul podio femminile.

Oro per Marina Cacciapuoti (Olimpic Nuoto Napoli) col tempo di 57.76.

Condivide il podio con la compagna di nazionale Matilde Biagiotti (Fiorentina Nuoto Club) che si classifica terza con il tempo di 59.00, in attesa nelle gare a rana dei prossimi giorni.

Il 100 metri stile libero maschili ci vede ai piedi del podio. Quinto posto di Matteo Oppioli (Gens Aquatica) con il tempo di 52.23, mentre Christian Dentico ( CUS Bari) è settimo con 52.66.

Gara vinta dal rumeno David Popovici (2004) che stampa un gran tempo, fermando il cronometro a 50.70.

400 METRI MISTI

Nei 400 metri misti siamo di nuovo protagonisti.

Nella gara femminile Caterina Radwan Dana ( Gestisport) nuota il suo primato personale fermando il crono a 5:06.67 e conquistando la medaglia di bronzo.

Quinta l’altra azzurra in gara, Benedetta Pepe Pugliese ( Piscine Una Vincenzo) col tempo di 5’10”09.

Quarto e quinto si posizionano i due azzurri iscritti nella gara maschile dei 400 metri misti. Samuele Martelli (H. Spoer SSD – Firenze) con il tempo di 4:39.02 è quarto. Quinto Alessandro Montanari (Swim pro SS9 ASD) che tocca la piastra in 4’40”26.

Gara vinta grazie alle ultime due frazioni dal rumeno Mihai Iacob col tempo di 4’32”98.

STAFFETTA 4X50 MIXED MISTA

Il finale di mattinata non poteva non vederci protagonisti nella staffetta 4x50m mista mixed.

Gli azzurrini si impongono davanti alla Turchia e alla Bulgaria.

Davide De Paolis (Gestisport) apre in 27.13 la sua frazione nello stile dorso. Insieme ad Alex Sabattani (Imolanuoto) che nuota una frazione a rana in 29.93, creano le migliori condizioni per le due ragazze. Virginia Consiglio (Andrea Doria), fresca primatista italiana nei 50 farfalla qualche settimana fa, segna un ottimo 27.52 nella frazione lanciata e conclude la cavalcata vincente Marina Cacciapuoti (Olimpic Nuoto Napoli) in 26.20.

La staffetta azzurra è oro ed è l’unica al di sotto dell’1:51 ( tempo finale 1’50”78).