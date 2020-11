Caeleb Dressel MVP Ha Guadagnato 300 Mila $ Durante ISL-Tutti I Premi

Caeleb Dressel di Cali Condors è stato l’indiscusso MVP della stagione ISL 2020.

Ha vinto il premio MVP in cinque delle sei partite in cui ha gareggiato. In queste ha guadagnato 65.000 dollari in vincite bonus. Mentre nel 2019, soltanto l’MVP guadagnava un bonus o di 5 mila dollari, quest’anno la lega ha distribuito 20.000 dollari tra i primi tre (10.000-6.000-4.000 dollari) per ogni partita della stagione regolare. Per le due semifinali, i tre bonus MVP sono stati di 15.000-$9.000-$6.000$. Gli MVP della Grande Finale hanno guadagnato 20.000$-12.000$-8.000$.

Vincitori MVP per partita

In aggiunta, i migliori 10 nuotatori hanno accumulato un extra bonus in totale di 430 mila dollari.

NAME TEAM SEASON POINTS SEASON MVP BONUS DRESSEL Caeleb CAC 463.5 $100,000 KING Lilly CAC 350.0 $80,000 GASTALDELLO Beryl LAC 340.5 $60,000 MURPHY Ryan LAC 329.0 $50,000 SJOSTROM Sarah ENS 297.0 $40,000 SMOLIGA Olivia CAC 277.5 $30,000 HAUGHEY Siobhan ENS 250.0 $25,000 SHIELDS Tom LAC 246.0 $20,000 le CLOS Chad ENS 245.0 $15,000 SAKCI Emre IRO 231.5 $10,000

