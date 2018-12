Assoluti Riccione: L’Indistruttibile Letrari e La Conferma Pellegrini

CAMPIONATO ITALIANO OPEN

30 Novembre – 01 Dicembre 2018

Stadio del Nuoto – Riccione – Italy

Vasca corta (25 metri)

Swimswam Italia preview

Entry List

Risultati

La chiusura di questi campionati assoluti ha i toni delle donne del nuoto italiano.

Le protagoniste sono Federica Pellegrini, Laura Letrari ed una ritrovata Silvia Di Pietro. Quest’ultima, nonostante il calvario attraversato nell’ultimo anno, è riuscita non solo a rialzarsi, ma anche a ritrovare il suo percorso verso il ritorno alla forma fisica ideale.

100 metri misti femminili

Laura Letrari concentra le sue ultime forze nei 100 metri misti e tocca per prima la piastra in 59.88.

La Letrari, classe 1989 era riuscita a fare meglio di stasera soltanto quasi dieci anni fa, nuotando i quattro stili in 59.82. Appena sei centesimi di secondo, anche se sono trascorsi quasi dieci anni.

Dopo le belle prestazioni di ieri, oggi Laura Letrari dimostra di meritare l’aggettivo “guerriera” e si laurea campionessa d’Italia.

La vice campionessa europea dei 200 e dei 400 metri misti, Ilaria Cusinato, è argento, con il tempo di 1:00.03. Due centesimi di secondo dopo, tocco della piastra per Costanza Cocconcelli, bronzo con 1:00.05

100 stile libero femminile

Federica Pellegrini 52.81 Erika Ferraioli 53.39 Silvia Di Pietro 53.92

Federica Pellegrini è l’unica che scende sotto i 53 secondi, fermando il tempo a 52.81 per vincere il titolo di campionessa italiana dei 100 metri stile libero.

Dopo la gara ha affermato: “Sicuramente meglio rispetto al 200 anche se sono dinamiche e gare diverse. Ho perso un po’ di lavoro stando ferma quattro giorni per febbre alta e antibiotici. Adesso avremo modo di lavorare altri dieci giorni per vedere cosa porterà il mondiale in vasca corta. In Cina nuoterò i 100 stile libero e aiuterò le staffette. Prenderò la manifestazione come fase di passaggio in vista della stagione in lunga”.

Seconda Erika Ferraioli con il tempo di 53.92. Terzo gradino del podio per Silvia Di Pietro che qui a Riccione, come dicevamo in apertura, è finalmente tornata a respirare l’aria delle competizioni.

