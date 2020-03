Antidoping A Casa. Scozzoli “E’ Giusto, Hanno Rispettato I Protocolli”

Antidoping a casa durante l’emergenza coronavirus.

L’emergenza non ferma i (doverosi) controlli e a casa Scozzoli/Carraro hanno bussato gli agenti accertatori del WADA

E’ accaduto sabato sera e Fabio Scozzoli ha espresso le sue impressioni a Lia Capizzi giornalista di Sky Sport.

potete leggere l’intervista completa cliccando qui

“A dire il vero io e Martina stavamo cantando con la musica alta una canzone di Tiziano Ferro, è scattata sull’attenti abbaiando la nostra cagnolina Clara altrimenti non avremmo nemmeno sentito il campanello”.

Fabio racconta lo stupore nel sentire il campanello durante l’emergenza. Fabio Scozzoli e Martina Carraro, fidanzati da due anni, vivono e si allenano insieme. La piscina nella quale si allenano quotidianamente è stata chiusa.

Dal momento dell’entrata in vigore del DPCM 8 Marzo stanno osservando scrupolosamente le indicazioni, rimanendo a casa.

Fabio poi si sofferma sulle modalità del controllo:

“Io e Marty scegliamo da sempre lo slot orario 20-21 come disponibilità quotidiana per i controlli antidoping. In questo caso ci ha fatto specie la visita ma solo perché non sapevamo come comportarci nel mantenere le distanze, la nostra unica preoccupazione è stata quella di rispettare immediatamente le direttive anti contagio. Loro però sono stati iper professionali, si sono tolti le scarpe, hanno indossato la mascherina e i guanti, hanno disinfettato tutto, dal tavolo alla penna al tablet, Tutto ciò che abbiamo toccato è stato disinfettato”.

Scozzoli inoltre ha sottolineato che apprezza il lavoro degli ispettori, ai quali ha anche regalato alcune mascherine. La mamma di Fabio, infatti, è una dentista e per fortuna, i due ranisti azzurri non hanno avuto difficoltà a reperirne.