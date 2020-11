Adam Peaty Abbassa Il Suo World Record 100 Metri Rana 55.41

Adam Peaty continua la serata dei Record della finale della seconda stagione della International Swimming League.

In gara con la squadra di cui è anche il capitano, London Roar, Adam Peaty nei 100 metri rana maschili ha abbassato il World Record da lui stabilito qui a Budapest il 15 Novembre, durante la semifinale.

Questa sera, con un passaggio ai 50 metri di 25.85 ed un secondo 50 nuotato a 29.56, tocca la piastra in 55.41, limando otto centesimi dal suo primato precedente (55.49)

100 RANA MASCHILI

Altra gara da record nei 100 rana maschili. Adam Peaty abbassa di 8 centesimi il primato fatto in semifinale che a sua volta migliorava il record di Van Der Burgh del 2009. 55.41 è il nuovo limite. Quello che rende tutto ancora più incredibile è che il tempo valso a Ilya Shymanovich per arrivare secondo avrebbe eguagliato il precedente primato del britannico. In terza posizione un ritrovato Nic Fink al record americano in 56.16