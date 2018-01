5 astuces pour encourager vos enfants-nageurs

Témoignage d’Elizabeth Wickham

Récemment, on m’a demandé comment on pouvait motiver ses enfants-nageurs. La réponse est qu’on ne peut pas les motiver. La motivation doit venir du plus profond d’eux-mêmes. Mais ce que l’on peut faire, en tant que parent, est de les encourager. On peut essayer de les inspirer puis il ne reste plus qu’à espérer qu’ils resteront passionnés, motivés et concentrés.

Avez-vous déjà demandé à votre petit nageur pourquoi il fait de la natation ? Mes enfants ont appris à nager très jeunes parce que nous voulions qu’ils puissent être autonomes dans une piscine. Ils ont admiré les enfants plus âgés de l’équipe et ils avaient hâte d’avoir l’âge requis pour pouvoir faire comme eux. Au fil des années, ils sont devenus plus endurants, ils ont trouvé une activité saine, ils se sont fait des amis, ils ont appris à gérer leur temps. La natation leur a enseigné la persévérance et la ténacité. Ils ont absorbé tellement de choses sur la vie à travers les buts de la natation ! Ils en ont même parfois atteints. Et en plus, ils ont appris à gérer l’échec.

Voici 5 astuces pour encourager vos enfants qui font de la natation :

UN

Dites à vos enfants que vous adorez les regarder nager.

DEUX

Rappelez-vous que le sport appartient à votre enfant, laissez-lui prendre la responsabilité de ses succès.

TROIS

Créer une ambiance sympa pour que l’expérience soit divertissante. Ne les brusquez pas avec des attentes spécifiques et ne les comparez pas à d’autres nageurs.

QUATRE

Soyez impliqué dans son monde de la natation. Les parents qui aident le club bénévolement ont souvent des enfants qui réussissent mieux que ceux dont les parents se contentent de les déposer devant l’entrée de la piscine.

CINQ

Laissez-les respirer. Laissez-leur avoir assez de liberté pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

Et vous ? Comment encouragez-vous vos enfants qui font de la natation ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.