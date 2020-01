Minuth, Bruhn und Laemmler auf dem Podium beim Flanders Cup 2020

FLANDERS SWIMMING CUP 2020

18. und 19. Januar 2020

Olympic Aquatic Centre Wezenberg, Antwerpen, Belgien

50 m Bahn (LCM)

Veranstaltungsseite

Live Results

Schwimmer der Neckarsulmer Sportunion starteten an diesem Wochenende in Belgien.

Die beste Platzierung erreichte am heutigen Finalabend Annika Bruhn als Zweite über 200 m Freistil in 1:59,29 Minuten. Einen dritten Platz holte sich Fynn Minuth über 200 m Schmetterling mit seiner Zeit von 1:59,03 Minuten. Daniel Pinneker schlug hinter Minuth in 2:01,73 Minuten an. Es siegte Viktor Bromer in 1:58,92 Minuten.

Nadine Laemmler erreichte einen 3. Platz über 200 m Lagen in 2:19,58 Minuten, es siegte die Brasilianerin Natalie Almeida in 2:16,82. Über diese Strecke kam Franziska Weidner auf den 7. Rang in 2:23,81 und Marlene Hüther auf den 8. in 2:23,91 Minuten. Laemmler startete auch im Finale über 100 m Rücken und kam mit einer Zeit von 1:01,77 Minuten auf den 5. Platz.

Auf der 50 m Bahn im Olympic Aquatic Center in Antwerpen holte sich Fabian Schwingenschlögl den 4. Platz über 100 m Brust in 1:02,37 Minuten.