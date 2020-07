Wellbrock, Köhler, Hentke, Gose, Steiger starten beim BSP in Magdeburg

BSP-Wettkampf in Magdeburg (Einladungswettkampf)

33 Schwimmerinnen und Schwimmer haben die Möglichkeit, an diesem Wochenende im BSP Magdeburg in der Elbeschwimmhalle wieder einmal Wettkampfluft zu schnuppern. Der Wettkampf findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter Einhaltung von COVID 19 Hygienvorschriften statt.

Gemeldet sind Florian Wellbrock, Sarah Köhler, Franziska Hentke, Isabel Gose, Rob Muffels, Laura Riedemann, Lukas Märtens, Ben Langner, Jessica Steiger, David Thomasberger, Marius Zobel, Nils Wille, Yannis Melin Willim, Aliena Schmidtke, Leonie Märtens, Lia Neubert, Iris Julia Berger, Marek Ulrich, Kiran Winkler, Pia-Sophie Berndt, Danny Schmidt, Leonie Kullmann, Elea Linka, Louis Dramm, Celina Selar, Johanna Roas, Kirill Lammert, Finnia Wunram, Paul Pfeifer, Lisa Graf, Timo Sorgius, Jeremy Colin Pfeifer.

Am heutigen Samstag hätten die Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio begonnen, Florian Wellbrock und Sarah Köhler gehörten zum Kreis der Qualifizierten im Beckenschwimmen, Isabel Gose, Jessica Steiger und Franziska Hentke hatten bis zum Ausbruch von COVID 19 beste Chancen, ebenfalls zum deutschen Team zu gehören. Für die Freiwasserwettbewerbe qualifiziert waren Rob Muffels und Finnia Wunram.

Rückkehrer in den Wettkampfsport sind Marek Ulrich und Lisa Graf, die beide Richtung Tokio 2020+1 versuchen werden, ins deutsche Team zu kommen.

Direkt in Wettkampf 1 (Vorlauf) überzeugte Isabel Gose mit der zweitschnellsten Zeit ihrer Karriere über 400 m Freistil: In 4:08,32 Minuten blieb sie nur knapp über ihrer persönlichen Bestzeit von 4:07,96 Minuten. Diese Zeit hat sie vor etwas mehr als einem Jahr bei der Jugend-EM in Kasan aufgestellt, wo sie Gold gewann. Den bisher größten Erfolg feierte die 18-Jährige bei den Kurzbahn-Europameisterschaften 2019 ebenfalls über diese Strecke mit der Silbermedaille.

Sarah Köhler legte die 400 m Freistil heute im Vorlauf in 4:11,53, Laura Riedemann in 4:20,52 Minuten zurück.

Florian Wellbrock schwamm über 400 m Freistil in 3:46,99 Minuten zum Sieg, schneller war er bisher nur einmal (3:45,59). Lukas Märtens schlug als Zweiter in 3:51,03 (PB 3:49,97) an.

Franziska Hentke war die einzige Starterin über 200 m Schmetterling, sie schlug nach 2:11,20 Minuten an. Bei den Männern war David Thomasberger in 1:57,81 der Schnelllste im Vorlauf (PB 1:57,81).

Marek Ulrich bestritt seinen ersten Wettkampf seit 2,5 Jahren auf der 50 m Bahn und stellte über 100 m Freistil seine persönliche Bestzeit in 50,56 Sekunden ein. Ebenfalls knapp über seiner Bestzeit blieb Kiran Winkler (Jg. 2004) in 53,31 (53,27).

Der zweite Abschnitt mit den Endläufen beginnt um 15:00 Uhr.