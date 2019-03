Water Polo National League Week 1 Rosters Named, Play Begins Saturday

Courtesy: USA Water Polo

IRVINE, Calif. – The 2019 Men’s National League begins tomorrow at the William Woollett Aquatics Center in Irvine, CA. Ahead of the competition, team rosters have been announced for all clubs competing this weekend. Live stats will be available for all matches via TheFOSH.net. Select match highlights will be available on the Counter Attack next week. Click here to access all the live results via TheFOSH.

Returning champion The Olympic Club is joined in the competition by New York Athletic Club, Los Angeles Athletic Club, Alumni Water Polo, USA University, USA Collegiate and USA Academy. Newcomers in 2019 include club teams Pacific Coast Riptide and Commerce. In addition a host of men’s college teams will be competing this season, the first weekend will see athletes from UC Davis and Shore.

Admission is free all weekend in Irvine with all the action starting at 8am pt on Saturday morning when The Olympic Club takes on UC Davis. See below for complete team rosters and the game schedule. You can also click here to access a game schedule. Don’t forget when posting on social media about the National League, use hashtag #USAWPNL.

Alumni Water Polo

Robert Lynn – Head Coach

Eric Sturgeon – Asst. Coach

Joseph Frantz – Alt. Coach

John MacLeane – Alt. Coach

Andrew Reego – Alt. Coach

John David Stabenfeldt – Alt. Coach

1 Ely Bonilla

3 Kevin Witt

4 Jack Trush

5 Nick Fadden

6 Andrew Reego

7 Matthew Burton

8 Vladimir Kazanskiy

9 Gregory Enloe

10 Sean Grab

11 Wesley Lincoln

12 Brandon Child

13 Brandon Brooks

14 Daniel Lenhart

15 John Wall

16 Marty Matthies

17 Lance Morrison

18 Joseph Gullikson

19 Michael Zellmer

20 Joseph Fuentes

21 Chay Lapin

Shore Aquatics

Aleksandar Petrovic – Head Coach

Dimitrios Lappas – Asst. Coach

1 Marwan Darwish

2 Drake Charamuga

3 Alessio Brunochelli

4 Cole Dixon

12 Curtis Casper

13 Seth Bowers

15 Lucas Ritter

17 Theodoros Pateros

19 Matthew Morris

21 Jack McLaughlin

22 Joshua Spence

Commerce Aquatics

Robert Contreras – Head Coach

Carlos Abrego – Alt. Coach

Ivan Cardenas – Alt. Coach

Christopher Valente – Alt. Coach

Alan Nevarez – Alt. Coach

1 Alfred De La Mora

2 Ricardo Reyes

3 Daniel Velazquez

4 Carlos Heredia Viteri

5 Jonathan Ruiz

6 Jesus Padilla

7 Bryan Santis

8 Marcus Moncibaez

9 Alam Chang

10 Justin Contreras

11 Christian Flores

12 Mario Moran

13 John Gomez

14 Michael Staine

15 Mark Arroyo

16 Steven Casas

17 Dominic Hernandez

18 Marlon Moreno

19 Carlos Abrego

20 Kevin Roach

Los Angeles Athletic Club

Ivan Buich – Head Coach

1 Zackery Rhodes

2 Clayton Snyder

3 Bryce Hoerman

4 Dayne Jagga`

5 Marc Vonderweidt

6 Wesley Kading

8 Ory Tasman

9 Joshua Tice

10 Justin Rappel

11 Hakop Kaplanyan

12 Connor Virjee

13 Robert Poynton

14 Jack Cutler

15 Alexandru Bucur

16 David Maes

17 Jordan Thompson

18 Kaleb Archer

19 Kaden Kaneko

20 Samuel Paur

New York Athletic Club

Scott Schulte – Head Coach

Nolan McConnell – Alt. Coach

1 Garrett Danner

2 Ryder Roberts

3 Jeffrey Schwimer

4 Alexander Obert

5 Alex Roelse

6 Nicholas Carniglia

7 Josh Samuels

8 Joshua Stiling

9 Nolan McConnell

10 Anthony Daboub

11 Jesse Smith

12 Thomas Gruwell

14 Makoto Kenney

The Olympic Club

Brian Flacks – Head Coach

1 Lazar Andric

2 Cullen Hennessy

3 John “Jack” Grover

4 Paul Reynolds

5 Patrick Fellner

6 Connor Stapleton

7 Michael Sharf

8 Marin Balarin

9 Zachary Monsees

10 Colin Mulcahy

11 Travis Bickham

12 Thomas Carroll

13 John Curley

14 Peter Sefton

15 Shane Hauschild

16 Odysseas Masmanidis

17 Johnny Hooper

18 Blake Parrish

Pacific Coast Riptide

Eric Perales – Head Coach

Melissa Fernandez – Asst. Coach

1 Edward Tsivislavsky

2 Devin Mefford

3 Chase Mccoll

4 Mario Ruiz

5 Thomas Martinho

6 Dalton Kenefick

7 Kyle Thorsness

8 Samuel Gonzalez

9 Travis Knight

10 Robert Robinson

11 Brock Gordon

12 Dragan Dincic

13 James Vigeant

14 Raphael Krempp

15 Wesley Hertel

16 Jacob Mourer

17 Alfred Becker

18 Kyle Graham

21 Ethan Wojciechowski

UC Davis

Daniel Leyson – Head Coach

Trent Calder – Asst. Coach

1 Jonah Addington

2 Patrick Burke

3 Keenan Anderson

4 George Kuesis

6 Eric Martel

7 Spencer Towill

8 Ian Ambidge

9 Matthew Whipple

11 Jack Ord

13 Seif Elmankabadi

14 Stefan Venne

15 Yurii Hanley, Jr.

20 Max Somple

21 Holden Tamblyn

22 Jacob Wright

23 Levi Murtaugh

24 Michael Plastino

25 Duncan Creed

USA Academy

Brian Flacks – Head Coach

1 Nolan Krutonog

2 Samuel Arshadi

3 Chase Dodd

4 Zachary Frazier

5 George Avakian

6 Christopher Indart

7 Thomas Kennedy

8 Ike Love

9 Guillermo Andre Ocasio

10 Jack Martin

11 Tanner Pulice

12 Reed Stemler

13 West Temkin

14 Nicholas Tierney

15 Joshua Waldoch

16 Grant Watson

17 Owen Hale

21 Griffen Price

USA Collegiate

Alexander Rodriguez – Head Coach

1 Jack Turner

2 Ben Hallock

3 Dylan Woodhead

4 Tyler Abramson

5 Hannes Daube

6 Marko Vavic

7 Sean Thomas

8 Sean Ferrari

10 Mason McQuet

11 Leo Yuno

12 Kacper Langiewicz

13 Connor Turnbow-Lindenstadt

14 Samuel Sasaki

15 Benjamin Sasaki

20 Joseph Shaw

21 Daniel Roth

22 Casey Lynton

USA University

Brett Ormsby – Head Coach

1 Samuel Krutonog

2 Anthony Rethans

3 Felix Brozyna-Vilim

4 Gabriel Discipulo

5 Garrett Zaan

7 Jacob Cavano

9 Quinn Woodhead

10 Joseph Molina

11 Chasen Travisano

12 Sawyer Rhodes

13 Ashworth Molthen

14 Jack Deely

15 Matthew Kacura

16 Alex Rossman

2019 National League Week 1 Schedule

March 9

8:00 AM 1 Olympic Club vs UC Davis 9:15 AM 2 LAAC vs NYAC 10:30 AM 3 USA University vs Riptide 11:45 AM 4 Alumni vs Commerce 1:00 PM 5 LAAC vs UC Davis 2:15 PM 6 Olympic Club vs Long Beach 3:30 PM 7 NYAC vs Riptide 4:45 PM 8 Alumni vs UC Davis 6:00 PM 9 USA University vs Commerce 7:15 PM 10 Long Beach vs USA Academy

March 10