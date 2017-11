Vidéo : l’équipe de France d’eau libre en stage à Kanazawa

Après avoir nagé dans l’étape de Coupe du monde à Hong Kong, six membres de l’équipe de France d’eau libre (Océane Cassignol, Lisa Pou, Adeline Furst, Clément Batté, Logan Fontaine et Axel Reymond) ont réalisé un stage à Kanazawa au Japon du 22 octobre au 4 novembre.

Encadré par le directeur de l’eau libre à la Fédération Française de Natation, Stéphane Lecat, et les entraîneurs Magali Mérino et Éric Boissière, le groupe a eu deux entraînements par jour ainsi qu’une séance de musculation et de préparation physique quotidienne en fonction de leur plan d’entraînement. Ils ont aussi profité pour visiter Tokyo et faire une immersion dans la culture nippone.

La FFN a partagé la vidéo sur son site YouTube :

Lisa Pou, membre de l’équipe de France d’eau libre a réalisé ce joli clip durant le stage des Bleus à Kanazawa. Immersion dans la culture nippone, entraînements intensifs et moments de partage, les nageurs français ont profité de ces deux semaines au Japon pour travailler et renforcer encore un peu plus leur belle cohésion de groupe.