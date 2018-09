Ledecky, Dressel, Andrew, Baker führen US Team bei WM 2019 an

(Teile dieses Artikels wurde in englischer Sprache von Jared Anderson veröffentlicht)

Katie Ledecky, Caeleb Dressel, Michael Andrew und Kathleen Baker werden das US Team bei den Weltmeisterschaften 2019 (50 m Bahn) anführen.

Mittlerweile sind alle vier Schwimmer ins Profilager gewechselt, Ledecky und Baker verzichteten darauf, noch weiter für ihre US Collegeteams in der NCAA zu schwimmen (dafür müssen die Athleten Amateure sein). Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio und den US Trials, schicken die USA ihre besten Schwimmer nach Gwangju in Südkorea. Unter anderem im Team sind Townley Haas, Zane Grothe, Jordan Wilimovsky, Ryan Murphy, Chase Kalisz, Lilly King, Micah Sumrall and Hali Flickinger.

Im amerikanischen Team hat der Generationenumbruch nun stattgefunden: Älteste Schwimmer im Team sind Nathan Adrian (wird 30 am 7.12.), Matt Grevers (wird 34 im März 2019)und Micah Sumrall (geb. Lawrence, wird 29 im Juli 2019). Adrian hat nur einen Startplatz für die 4×100 m Freistilstaffel bekommen, Matt Grevers startet über die 100 m Rücken (und evtl. dann noch Lagenstaffel) und Micah Sumrall hat nach einer längeren Pause ein tolles Comeback hingelegt und wird über die 100 m und 200 m Brust starten können. Allerdings hat sie den Startplatz über 100 m Brust von Katie Meilie übernommen, die aufgrund ihres Studiums der Rechtswissenschaften auf die WM verzichtet. Ebenfalls wieder im Team ist Allison Schmit (wird 29 im Juni 2019), die Startplätze über die 200 m Freistil und in der 4×100 m Freistilstaffel erreicht hat.

Das US Team ist hier zu finden oder in den untenstehenden Tabellen.

Männer U.S. Team

Name Michael Andrew 100 breast 50 free 50 breast 50 fly Blake Pieroni 100 free 4×200 FR Caeleb Dressel 100 free 100 fly 50 fly 50 free Nathan Adrian 4×100 FR Townley Haas 200 free 4×100 FR Andrew Seliskar 200 free Conor Dwyer 4×200 FR Zane Grothe 400 free 800 free 1500 free Jordan Wilimovsky 800 free 1500 free Ryan Murphy 50 back 100 back 200 back Justin Wright 200 fly Josh Prenot 200 breast Chase Kalisz 200 IM 400 IM Grant Shoults 400 free Matt Grevers 100 back Jacob Pebley 200 back Jack Conger 100 fly Zach Harting 200 fly Andrew Wilson 100 breast 200 breast Abrahm Devine 200 IM Jay Litherland 400 IM Zach Apple 4×100 FR 4×200 FR Jack LeVant 4×200 FR Michael Chadwick 4×100 FR

Frauen U.S. Team