TYR Series Austin : Zane Grothe et Bingjie Li « Triplent » sur 200, 400, et 800 mètres

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

A Austin, capitale du Texas, le programme de la natation des TYR Series a distillé ses doublés et ses triplés habituels. Nathan Adrian a gagné 50 et 100 mètres. Sur la plus courte distance, il s’est laissé mener en séries et en demi par le jeune Michael Andrew, avant de le devancer d’un centième en finale, imposant son expérience à la fougue de l’étoile du Race Pace Club. Sur 100, le champion olympique 2012 de la distance a maîtrisé Ryan Held, le champion olympique du relais quatre fois 100 mètres des Jeux olympiques de Rio et champion du monde universitaire du 100. Zane Grothe, lui, a démontré une nouvelle fois, s’il en était besoin que le programme du demi-fond en natation incite au bégaiement : le recordman américain du mile en petit bassin gagnait le 200, le 400 et le 800 mètres. Il perdait le 1500 mètres après avoir calqué sa course sur celle du Danois Ipsen, laissant s’échapper deux Japonais, Takeda et Nakaya, qui lui prirent quatre secondes à mi-course. Grothe revint sur Nakeda, lequel lui brûla la politesse au finish.

Dans les courses féminines, la Chinoise Bingjie Li réalisait le même triplé de distances que Grothe, réalisait de bonnes courses sur les trois distances, et gagnait à chaque fois avec des avances confortables…

Chase Kalisz réussissait un triplé classique pour lui, sur 200 mètres papillon et les deux épreuves de quatre nages, et le vieux Matt Grevers, 33 ans le 26 mars prochain, surprenait Ryan Murphy sur 100 mètres dos.

Taylor Ruck emmenait une fine équipe de Canadiennes, et se multipliait, gagnant le 100 mètres libre et finissait sur d’autres podiums (2e du 100 dos, 3e des 200 libre et dos). La Chinoise Wuwei Peng signait un solide 2’8s au 200 dos et Melanie Margalis battait un record personnel de presque quatre ans sur 400 quatre nages.

