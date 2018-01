Top 8 NCAA D1 Women’s Times From Last Week (Jan. 22-28)

Dual meet season, believe it or not, is almost up. There were plenty of great matchups last week, so we’ve compiled the top 8 times across the NCAA’s Division 1 from last week (Jan 22-28). Use this as a metric to see how a team performed relative to the entire NCAA D1 after a particularly fantastic or lackluster meet, and see where various swimmers are at with their training.

Stanford, as expected, is all over the place in these rankings for last week. Mizzou and Notre Dame excelled at their respective invitational format meets last weekend, while mid-major standout Sadie Fazekas of Akron made her mark, too. Akron actually had five different women crack the D1 top 8 last week, with Fazekas making the top 8 in four different events, and Paloma Marrero taking the country’s top time in the 200 breast.

Times and ranks are pulled from USA Swimming’s NCAA database, and there may be errors. We’ve done our best to double check for those, but please point them out if we have missed any.

50 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 22.23 Ochitwa, Ann JR Missouri B 01/26/2018 2 22.47 Ciesla, Marta FR Southern Cali B 01/26/2018 3 22.51 Baldwin, Caroline SR UNC B 01/27/2018 4 22.52 Weitzeil, Abbey SO California B 01/26/2018 4 22.52 Li, Liz SR Ohio St B 01/26/2018 6 22.66 Dolan, Abigail SO Notre Dame B 01/26/2018 7 22.69 Wice-Roslin, Morgan SR Denver B 01/27/2018 8 22.74 Fazekas, Sadie JR Akron B 01/26/2018 100 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 48.13 Manuel, Simone SR Stanford B 01/27/2018 2 48.76 Hansson, Louise SO Southern Cali B 01/26/2018 3 48.97 Dolan, Abigail SO Notre Dame B 01/27/2018 4 48.99 Hu, Janet SR Stanford B 01/27/2018 5 49.05 Baldwin, Caroline SR UNC B 01/26/2018 6 49.31 Fazekas, Sadie JR Akron B 01/27/2018 7 49.34 Bilquist, Amy JR California B 01/27/2018 8 49.49 Comerford, Mallory JR Louisville B 01/26/2018 200 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 1:43.24 Ledecky, Katie SO Stanford A 01/27/2018 2 1:45.86 Hansson, Louise SO Southern Cali B 01/26/2018 3 1:46.42 Fazekas, Sadie JR Akron B 01/26/2018 4 1:46.44 Brady, Sharli SR Missouri B 01/27/2018 5 1:46.60 Padington, Mackenzie FR Minnesota B 01/26/2018 6 1:46.64 Neumann, Robin FR California B 01/26/2018 7 1:46.71 Meitz, Kaersten SR Purdue B 01/26/2018 8 1:46.74 Voss, Erin SO Stanford B 01/27/2018 500 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 4:36.61 Ledecky, Katie SO Stanford B 01/27/2018 2 4:41.00 Meitz, Kaersten SR Purdue B 01/27/2018 3 4:41.86 Brady, Sharli SR Missouri B 01/26/2018 4 4:46.69 Forde, Brooke FR Stanford B 01/26/2018 5 4:47.52 Moore, Hannah SR NC State B 01/26/2018 6 4:47.68 Jagdfeld, Abby SR Wisconsin B 01/26/2018 7 4:47.85 Savoy, Lauren FR Missouri NS 01/26/2018 8 4:48.56 Voss, Erin SO Stanford NS 01/26/2018 1000 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 9:15.96 Ledecky, Katie SO Stanford NS 01/27/2018 2 9:38.46 Meitz, Kaersten SR Purdue NS 01/26/2018 3 9:45.48 Drabot, Katie SO Stanford NS 01/26/2018 4 9:45.80 Moore, Hannah SR NC State NS 01/26/2018 5 9:45.93 Pitzer, Lauren FR Stanford NS 01/26/2018 6 9:46.23 Forde, Brooke FR Stanford NS 01/27/2018 7 9:50.10 Stinson, Elizabeth JR Southern Cali NS 01/26/2018 8 9:50.60 Padington, Mackenzie FR Minnesota NS 01/26/2018 1650 Freestyle SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 16:12.78 Stone, Lindsay FR Notre Dame B 01/27/2018 2 16:16.53 Barksdale, Emma JR South Carolina B 01/27/2018 3 16:31.63 Treble, Molly SR Notre Dame NS 01/27/2018 4 16:48.58 Lamoureux, Brooke FR Akron NS 01/27/2018 5 16:48.91 Haynes, Jayssielisa SO CSUB NS 01/27/2018 6 16:49.36 Tew, Maddi JR Wisconsin NS 01/27/2018 7 16:50.53 Tierney, Grace JR Wisconsin NS 01/27/2018 8 17:06.41 Bertotto, Francesca SO Rutgers NS 01/27/2018

100 Backstroke SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 52.24 Hu, Janet SR Stanford B 01/27/2018 2 52.59 Ochitwa, Ann JR Missouri B 01/27/2018 3 52.60 Howe, Ally SR Stanford B 01/27/2018 4 52.68 Bilquist, Amy JR California B 01/26/2018 5 52.71 Baker, Kathleen JR California B 01/26/2018 6 52.88 Haan, Elise JR NC State B 01/26/2018 7 53.16 Baldwin, Caroline SR UNC B 01/26/2018 8 53.22 Adams, Claire SO Texas B 01/26/2018

200 Backstroke SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 1:53.26 Stevens, Hannah SR Missouri B 01/27/2018 2 1:54.31 Voss, Erin SO Stanford B 01/27/2018 3 1:54.33 Nelson, Beata SO Wisconsin B 01/27/2018 4 1:54.56 Howe, Ally SR Stanford B 01/27/2018 5 1:54.97 Bilquist, Amy JR California B 01/26/2018 6 1:55.02 Baker, Kathleen JR California B 01/26/2018 7 1:55.25 Szekely, Allie SO Stanford B 01/27/2018 8 1:55.30 Nack, Chantal JR Minnesota B 01/27/2018 100 Breaststroke SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 59.99 King, Lilly JR Indiana B 01/26/2018 2 1:00.51 Kozelsky, Lindsey SO Minnesota B 01/26/2018 3 1:00.72 Zhao, Grace FR Stanford B 01/27/2018 4 1:00.73 Scott, Riley JR Southern Cali B 01/26/2018 5 1:01.06 Hauder, Caroline FR UNC B 01/26/2018 6 1:01.16 Aroesty, Margaret FR Southern Cali B 01/26/2018 7 1:01.20 Marrero, Paloma SR Akron B 01/26/2018 8 1:01.40 Duncan, Delaney JR Eastern Mich B 01/27/2018 200 Breaststroke SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 2:09.85 Marrero, Paloma SR Akron B 01/27/2018 2 2:09.88 Zhao, Grace FR Stanford B 01/27/2018 3 2:10.21 Scott, Riley JR Southern Cali B 01/26/2018 4 2:10.66 Savoy, Lauren FR Missouri B 01/27/2018 5 2:11.03 King, Lilly JR Indiana B 01/26/2018 6 2:11.31 Aroesty, Margaret FR Southern Cali B 01/27/2018 7 2:11.86 Kozelsky, Lindsey SO Minnesota B 01/27/2018 8 2:12.85 Snyder, Emily FR Missouri B 01/27/2018 100 Butterfly SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 51.74 Thomas, Noemie SR California B 01/26/2018 2 52.20 Ochitwa, Ann JR Missouri B 01/27/2018 3 52.43 Murphy, Maddie SO California B 01/26/2018 4 52.69 Nack, Danielle SR Minnesota B 01/27/2018 5 52.70 Fazekas, Sadie JR Akron B 01/26/2018 6 52.81 Hu, Janet SR Stanford B 01/27/2018 7 52.85 Nogaj, Paulina FR Akron B 01/26/2018 8 52.89 Hansson, Louise SO Southern Cali B 01/26/2018 200 Butterfly SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 1:54.59 Eastin, Ella JR Stanford B 01/27/2018 2 1:55.03 McLaughlin, Katie JR California B 01/26/2018 3 1:56.51 Wright, Maddie JR Southern Cali B 01/26/2018 4 1:56.99 Thomas, Noemie SR California B 01/26/2018 5 1:57.00 Hu, Janet SR Stanford B 01/26/2018 6 1:57.07 Nack, Danielle SR Minnesota B 01/26/2018 7 1:57.48 Kukurugya, Hannah FR Stanford B 01/27/2018 8 1:57.49 Ledecky, Katie SO Stanford B 01/26/2018 200 Individual Medley SCY Female Rank Time Name Yr Team TS Meet Date 1 1:56.26 Eastin, Ella JR Stanford B 01/27/2018 2 1:57.94 Ledecky, Katie SO Stanford B 01/26/2018 3 1:58.08 Forde, Brooke FR Stanford B 01/27/2018 4 1:58.31 Nelson, Beata SO Wisconsin B 01/26/2018 5 1:58.94 Szekely, Allie SO Stanford B 01/27/2018 6 1:59.27 Scott, Riley JR Southern Cali B 01/26/2018 7 1:59.41 Dahlgren, Kylie JR Missouri B 01/26/2018 8 1:59.93 Pfeifer, Evie FR Texas B 01/26/2018 400 Individual Medley SCY Female