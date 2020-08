Simone Barlaam E Stefano Raimondi Record Del Mondo 50 Farfalla

Simone Barlaam ce lo aveva detto: “Mi sento bene”.

Dovevamo forse aspettarcelo o prevederlo. In questo sport però abbiamo imparato tutti che gli imprevisti fanno parte di esso. Eppure a volte accade semplicemente che va tutto come deve andare.

Simone ci ha accolti il primo giorno con gli occhi che sorridevano, un record del mondo appena conquistato ed una voglia di tuffarsi subito di nuovo in acqua, non per vincere, ma semplicemente per fare ciò che ama di più al mondo, nuotare.

Questa mattina ha abbattuto un altro muro. Quello dei 27 secondi nei 50 metri farfalla.

Nelle serie del mattino del 57° Trofeo Settecolli, Barlaam ha toccato la piastra in 26.59, stabilendo il Record del Mondo nella categoria S9. Il Record del Mondo precedente era stato stabilito durante le Paralimpiadi di Rio De Janeiro del 2016 dall’ungherese Tamas Sora in 27.13.

Simone stamattina ha abbattuto il muro dei 27 secondi.

Un altro muro, quello dei 25 secondi nella categoria S10 è stato abbattuto questa mattina.

Stefano Raimondi tesserato con Verona Swimming Team, ha nuotato la vasca secca in 24.87, andando a stabilire il nuovo Primato Mondiale. Il record del mondo precedente era stato stabilito da Maksym Krypac durante i Giochi di Rio del 2016 ed era di 25.23.

