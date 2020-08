Simone Barlaam Record Del Mondo 50 Metri Dorso Cat S9

57° TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA

Il 57° Trofeo Settecolli viene inaugurato nel migliore dei modi.

Simone Barlaam impegnato nella serie dei 50 metri dorso maschili, ha appena siglato il Record del Mondo di nuoto Paralimpico nella categoria S9 con il tempo di 27.81.

Il precedente World Record, Barlaam lo aveva fissato il 15 Dicembre 2019 a Brescia, con il crono di 29.08. Un miglioramento strepitoso per il ventenne tesserato con la Polha Varese che in questo Settecolli gareggerà anche in un’altra specialità che lo vede detentore del primato mondiale, i 50 metri stile libero.

Simone Barlaam classe 2000. Tesserato con la società Polha Varese.

Ha avuto i riflettori puntati su di lui a partire dai Mondiali di Nuoto Paralimpico, svoltisi a Londra nel 2019.

MONDIALI CITTA’ DEL MESSICO 2017

Nel 2017 era già nei convocati della Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico per i Mondiali di Città del Messico.

Ai Mondiali del 2017 conquistò due medaglie d’oro nei 50 e 100 metri stile libero, S9, un argento nella 4×100 stile libero, staffetta mista a 34 punti, e un bronzo nei 100 metri dorso, categoria S9.

EUROPEI DUBLINO 2018

L’anno dopo, durante i Campionati Europei svoltisi a Dublino, Simone stabilì il suo primo Record del Mondo.

Simone Barlaam era già il detentore del Record Europeo con 25.17, fissato a Maggio del 2018 a Lignano Sabbiadoro. A Dublino, toccò la piastra a 25 secondi netti cancellando il precedente record stabilito da Mattew Cowdrey alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Gli ori di Simone a Dublino furono quattro:

50 stile – 25” – Record del Mondo

100m stile libero – 54.42 – Record Europeo

4×100 stile libero maschile

staffetta 4x100m misti

MONDIALI DI LONDRA 2019

I Mondiali di Nuoto Paralimpico Del 2019 iniziarono nel segno dell’Italia. Simone Barlaam, già detentore del Record Europeo nei 100 m stile libero Cat. S9 con il tempo di 54.29, conquista l’oro mondiale e con il tempo di 54.10 stabilisce il nuovo Record del Mondo

Era però solo l’inizio dell’incetta di medaglie di Barlaam. Dalla spedizione londinese, Simone torna a casa con:

Oro 100 stile libero s9 (Record del Mondo)

Oro 100m dorso

Oro_100 farfalla

Oro 50 stile libero 24”00 Record del Mondo

Argento 4x100m misti

Oro staffetta 4×100 stile libero maschile Record del Mondo 3:46.83

Nel 2019 è tra i protagonisti della mostra fotografica Naked. I corpi degli atleti paralimpici sono raccontati attraverso 36 scatti del fotografo Oliviero Toscani e mostrati all’interno del Festival della Cultura Paralimpica. Gli atleti sono stati ritratti dal maestro della fotografia. Il progetto ha toccato varie città italiane per poi approdare in Giappone, in occasione delle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020.