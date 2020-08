57° Trofeo Settecolli Programma Gare Day1 11 Agosto 2020

57° TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA

Il grande nuoto ritorna dopo lo stop dovuto alla pandemia da coronavirus. L’attesa è finita.

Al Foro Italico di Roma, sono già pronti 577 atleti (280 maschi e 297 femmine, 1309 presenze in gara), in rappresentanza di 167 società.

Il Trofeo Settecolli, alla sua 57sima edizione rappresenterà anche il Campionato Italiano Assoluto.

Quest’anno è prevista una programmazione diversa rispetto a quella cui eravamo abituati. Le gare non verranno suddivise in qualifiche/finali, bensì in serie. Al mattino verranno disputate le serie con le iscrizioni gara con tempi più alti, divise in due sessioni, la prima alle ore 9:00, la seconda alle ore 11:30.

Le prime due serie di ogni gara avranno luogo a partire dalle ore 19:00.

E’ garantita la copertura in diretta televisiva solo delle serie del pomeriggio, sul canale 57 del digitale terrestre, Rai Sport + HD.

Di seguito il programma gare del primo giorno, 11 Agosto 2020.

MATTINO – ORE 9:00 prima sessione serie lente

Mattino ore 11:30

pomeriggio ore 19:00 – SERIE VELOCI

50 METRI FARFALLA DONNE

50M DORSO UOMINI

400M STILE LIBERO DONNE

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

100 METRI RANA DONNE/UOMINI

50M DORSO DONNE

100 M FARFALLA UOMINI

50 METRI STILE LIBERO DONNE/UOMINI

1500 METRI STILE LIBERO DONNE

SWIMSWAM ITALIA SEGUIRÀ LE GARE DAL VIVO, AGGIORNANDOVI IN TEMPO REALE SU TUTTO CIÒ CHE ACCADE IN ACQUA ED A BORDO VASCA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UNA BRACCIATA SEGUICI SU: