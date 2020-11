Sessione #4 Campionati Australiani: Bene McKeown, Campbell Da 23.68

2020 SWIMMING AUSTRALIA VIRTUAL C’SHIPS

I Campionati Australiani virtuali di vasca corta si sono svolti a:

Brisbane (Chandler)

Sydney (Sydney Olympic Park Aquatic Centre)

Hobart (Hobart Aquatic Centre)

Perth (HBF Stadium)

Melbourne (MSAC)

La scelta di dividere il campionato in 4 sessioni e 5 diverse sedi è dovuta alle restrizioni imposte per limitare il diffondersi della pandemia COVID-19. Dopo aver disputato le gare nei differenti luoghi, la classifica viene aggiornata considerando i risultati di tutti gli eventi e la manifestazione come un solo campionato.

I Campionati Australiani Virtuali in v.25 hanno regalato prestazioni di altissimo livello, tra tutte spicca il WR di Kaylee McKeown nei 200 dorso durante la prima sessione di gare.

RISULTATI 4° SESSIONE DI GARE

100 DORSO FEMMINILI

Kaylee McKeown ha completato la sua doppietta a dorso vincendo i 100 con un tempo di 55. 68.

Unica atleta in gara a nuotare al di sotto dei 56″ McKeown ha battuto Minna Atherton, detentrice del record mondiale, che si è accontentata dell’argento in 56. 36.

Per McKeown, il 100 nuotato a Brisbane è i gran lunga il personal best, polverizzando il suo precedente di 57. 11 nuotato 3 anni fa. Minna Atherton possiede l’attuale WR con il 54. 89 nuotato in occasione della stagione ISL dello scorso anno.

Il tempo di 55. 68 di Kaylee Mckeown inserisce la diciannovenne tra le migliori donne di tutti i tempi, più precisamente all’8°posizione.

Kylee McKeown ha anche vinto i 100 misti femminili con un tempo di 59. 14.

A completare il podio in questo evento è stata la 16enne Mollie O’Callaghan, la versatile 16enne che ha già segnato un record di categoria nei 100 metri stile libero. O’Callaghan è terza in 56. 76. Il suo precedente PB era l’Aussie Age Record a 57. 00, nuotato lo scorso settembre ai Campionati del Queensland.

200 RANA MASCHILI

Dopo aver conquistato i 100 rana maschili con il nuovo record nazionale australiano in una precedente sessione, Matt Wilson si è classificato al secondo posto nei 200 metri dietro a Zac Stubblety-Cook. Stubblety-Cook ha ottenuto la vittoria in un tempo di 2: 03. 94, superando Wilson di appena .11 centesimi.

Il precedente PB di Stubblety-Cook era 2: 04. 94 registrato nel 2018, mentre quello di Wilson è di 2: 02. 89.

50 STILE LIBERO FEMMINILI

Nei 50 stile libero femminili, Cate Campbell ha vinto con il tempo di 23. 68.

Il tempo si classifica come il 7 ° miglior tempo della carriera di Cate e basta a mettere la mano davanti ad atlete del calibro di Emma McKeon e Madi Wilson.

Emma McKeon, che ha già dominato qui nei 100, 200 stile libero e nei 50 e 100 farfalla, ha nuotato 23. 87.

Madi Wilson ha registrato un tempo di 24. 18, che migliora il suo personale di un decimo.

ALTRI RISULTATI