Schwimm-WM: Heintz und Hentke weiter im Halbfinale

In den heutigen Vorläufen werden Franziska Hentke über 200 m Schmetterling, Philip Heintz über 200 m Lagen und Marius Kusch über 100 m Freistil für Deutschland an den Start gehen. Kusch (Schmetterling) hat in der 4x100m Mixed Lagenstaffel einen weiteren Einsatz zusammen mit Laura Riedemann (Rücken), Fabian Schwingenschlögl (Brust) und Jessica Steiger (Kraul). In der Staffel gibt es 5 Vorläufe, insgesamt sind 35 Mannschaften gemeldet. Die 12 schnellsten Teams können sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 qualifizieren.

Marius Kusch ist der erste deutsche Starter in Lauf 12 über 100 m Freistil. 13 Läufe gibt es insgesamt. Ab Lauf 10 bewegten sich die Zeiten unter Sekunden mit Ali Khalafalla in 49,22 Sekunden. Khalafalla hat in den USA studiert und trainiert.

In Lauf 11 startet Caeleb Dressel, der bereits die 50 m Freistil gewonnen hat. Er gewinnt seinen Lauf in 47,32, schnell für einen Vorlauf morgens. Die letzten Meter ließ er auch ehe austrudeln.

In Lauf 12 bleiben die Bahnen 5 und 6, Duncan Scott und Chad Le Clos, leer. Le Clos hatte mit gesundheitlichen Problemen vor diesen Weltmeisterschaften zu kämpfen. Bei 47,92 Sekunden bleibt die Uhr für Vladislav Grinev stehen. Marius Kusch schlägt nach 49,31 Sekunden an. Insgesamt wird er 28.

Der letzte Lauf ist ziemlich langsam. Beno Correia ist der Sieger in 48,39 Seekunden.

TOP 16 ins Finale, 100 m Freistil Männer

DRESSEL Caeleb USA 47,32 GRINEV Vladislav RUS CHIERIGHINI Marcelo BRA MIGNON Clement FRA PIERONI Blake USA NEMETH Nandor HUN CORREIA Breno BRA MIRESSI Alessandro ITA LEWIS Clyde AUS CHALMERS Kyle AUS SHIOURA Shinri JPN NAKAMURA Katsum JPN METELLA Mehdy FRA TIMMERS Pieter BEL HE Junyi CHN CARTER Dylan RSA in 48,77

Philip Heintz wird im 5. von 6 Läufen über die 200 m Lagen auf Bahn 5 starten. In Lauf 4 führt Laszlo Cseh nach 100 m, Cseh hat bereits zweimal olympische Medaillen über diese Strecke gewonnen. Er siegt in diesem Lauf in 1:57,79, Cseh ist immerhin schon 33 Jahre alt. Nun zählt es für Philip Heintz bei seinem ersten Start dieser Weltmeisterschaften. Über Brust kommt er nach seiner ungeliebten Rückenstrecke etwas an die Führenden ran und wendet als Zweiter. Im Ziel ist es in diesem Lauf der erste Platz in 1:58,71 Minuten. Im 6. Lauf startet der Titelverteidiger Chase Kalisz aus den USA.

Kalisz hat die Hand zuerst an der Wand in 1:58,20. Philip Heintz ist sicher als 6. im Halbfinale.

TOP 16 ins Semifinale:

In Lauf 2 über 200 m Schmetterling ist direkt Franziska Hentke dran, insgesamt gibt es vier Läufe. Der FINA Reporter sagt “Hentki”. Sie hält sich unter den ersten Fünf über 150 m, sollte dann auf der letzten Bahn noch etwas Gas geben und schlägt als Dritte an in 2:08,69. Im dritten Lauf führt bis 150 m klar Hali Flickinger aus den USA, sie beendet das Rennen in einer Zeit von 2:05,96. Im letzten Lauf siegt die Britin Alys Thomas in 2:08,69.

Franziska Hentke kommt als 6. ins Halbfinale.

TOP 16 ins Semifinale: