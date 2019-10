Presentata Tappa ISL-Federica Pellegrini”ISL Regala Uno Show Al Nuoto”

ISL 2019 – MATCH 2 – GRUPPO A – NAPOLI

12/13 Ottobre 2019

Napoli, ITA – Piscina Felice Scandone

Vasca Corta 25m

finali ore 19:00

Biglietti

Presentata oggi, venerdì 11 Ottobre presso la sala consiliare di Palazzo S. Giacomo, la seconda tappa della International Swimming League.

Alla conferenza stampa, accanto al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il fondatore di ISL Konstantin Grigorishin. Presente anche il General Manager della International Swimming League Andrea Di Nino.

Non è voluta mancare il capitano della squadra con base a Roma Aqua Centurions, Federica Pellegrini. A rappresentare la squadra Cali Condors Olivia Smoliga.

Moderatore della conferenza il campione olimpionico Massimiliano Rosolino.

Konstantin Grigorishin ha sottolineato l’importanza che ha avuto per molti nuotatori, visitare la città.

Anche atleti del calibro di Caeleb Dressel hanno espresso il desiderio di vedere Napoli, camminare tra le sue strade ed i suoi quartieri, visitare il luogo che li ospita e che li ha affascinati.

Il nuoto e lo sport diventano vettore dei giovani.

In una realtà difficile come quella napoletana, questo tipo di eventi sono l’esempio migliore che può essere dato alle nuove generazioni.

Lo sport è sacrificio, duro lavoro e responsabilità, ma anche una festa ed uno spettacolo per tutti.

Questo il messaggio che la tappa napoletana della ISL vuole lasciare alla città.

L’INTERVENTO DI FEDERICA PELLEGRINI

La campionessa mondiale dei 200 metri stile libero ha subito sottolineato che il suo è un ritorno a Napoli.

La ISL per la Pellegrini è l’occasione per affiancare al calendario ordinario delle gare qualcosa di completamente diverso che avvicini più appassionati.

Federica Pellegrini ha sottolineato lo spirito di squadra che si crea in una manifestazione del genere.

“Siamo abituati a gareggiare individualmente, soltanto per noi stessi. Con ISL nuotiamo per la squadra, per far vincere il gruppo”.

Parlando del format della lega afferma “E’ sicuramente divertente per chi guarda ed anche per noi perchè sono due ore con tante gare di fila, ma è anche molto faticoso”.

Per la Pellegrini la ISL “regala uno show ad uno sport che a volte pò essere noioso da guardare”

Federica Pellegrini ha confermato che parteciperà alle gare individuali dei 100 e 200 metri stile libero e alle staffette.

LA TAPPA DI NAPOLI

Le gare inizieranno Sabato 12 Ottobre alle ore 19:00 presso la piscina “Felice Scandone”.

A Napoli parteciperanno quattro squadre: DC Trident, Cali Condors, Aqua Centurions e Energy Standard.

Queste squadre rappresentano la metà del campionato a due continenti che si divide tra Stati Uniti ed Europa.

Dopo la stagione regolare inaugurale di sei incontri, le prime quattro squadre di punta avanzeranno alle finali al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas, in Nevada.

Oltre 100 olimpionici sono rappresentati nell’ISL, di cui 41 medaglie d’oro olimpiche dei Giochi Olimpici del 2016.

l’ISL coinvolgerà gli appassionati di questo sport durante ogni fine settimana di competizione con match della durata di due ore.

Tra i nuotatori che gareggeranno a Napoli grande attesa per Caeleb Dressel (Cali Condors), che ha vinto sei medaglie d’oro e stabilito due record del mondo ai Campionati del Mondo 2019.

L’evento del 12-13 ottobre include 12 delle più grandi stelle del nuoto italiane, tutti membri dell’Aqua Centurions. Matteo Rivolta, Santo Condorelli, Fabio Scozzoli, Luca Dotto, Nicolo Martinenghi, Alessandro Miressi e Simone Sabbioni saranno alcuni degli uomini in azione. Federica Pellegrini, Elena Di Liddo, Silvia di Pietro, Margherita Panziera e Ilaria Bianchi alcune tra le donne di punta della squadra.