Philip Heintz, Leonie Beck zum Zweiten: Wieder eine WM Quali erreicht, Swim Open Stockholm

Swim Open Stockholm 2019

12. bis 15. April 2019

Stockholm, Schweden

Im ersten Finale des Abends hat Philip Heintz auch über 200 m Lagen die WM Normzeit unterboten: 1:58,34 Minuten reichten ihm zum Sieg und Platz 8 in der aktuellen FINA Weltrangliste. Wassili Kuhn belegte Platz 8 in 2:03,38 Minuten.

Franziska Hentke holte sich Silber über 200 m Schmetterling in 2:08,14 Minuten, Platz 6 der FINA Weltrangliste.

Um den ersten Platz über 800 m Freistil gab es ein spannendes Rennen zwischen Mykhailo Romanchuk, Florian Wellbrock und Henrik Christiansen, genau in dieser Reihenfolge kamen sie ins Ziel: Romanchuk mit einem neuen Veranstaltungsrekord und Weltjahresbestzeit in 7:42,49 Sekunden vor Wellbrock mit neuem Deutschen Rekord in 7:43,03, nun Platz 2 in der Welt und Henrik Christiansen in 7:45,11 Minuten.

Nur knapp über dem deutschen Jahrgangsrekord beendete Anna Elendt die 100 m Brust in neuer persönlicher Bestzeit von 1:08,45 Minuten. Damit ist sie im WM Qualifikationszeitraum bisher die schnellste deutsche Schwimmerin über 100 m Brust und verdrängt Jessica Steiger von Platz 1. Sie wurde heute Abend Vierte in 1:08,84 Minuten (Saisonbestzeit: 1:08,51).

Über 50 m Freistil kam Christoph Fildebrandt als Siebter in 22,79 Sekunden ins Ziel.

Über 800 m Freistil erreichte Leonie Beck ihre zweite WM Qulifikation nach den 400 m Freistil: Sie wurde Zweite in 8:25,99 Minuten hinter Sarah Köhler (8:25,65), die bereits über die 800m und 1500m Freistil für Gwangju qualifiziert ist. Leonie Beck musste unter 8:30,00 bleiben. Und klar: Auch neue persönliche Bestzeit für Leonie, die alte Bestzeit waren 8:27,37 Minuten.

Einen weiteren Sieg für das DSV Team fuhr Melvin Imoudu über 50 m Brust in 27,45 Sekunden ein. Seine persönliche Bestzeit von 27,39 Sekunden verpasste er nur knapp. Max Ziemann wurde Neunter in 28,38 Sekunden, Lucas Matzerath Zehnter in 28,39 Sekunden.

Im letzten Rennen der Veranstaltung gaben die deutschen Damen noch mal richtig Gas: Annika Bruhn verbesserte noch einmal ihre Saisonbestleistung auf 54,45 (PB 54,13) Sekunden und wurde Dritte. Reva Foos stellte in 55,07 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, Rang 5 heute Abend. Und Julia Mrozinski schlug ebenfalls in neuer PB von 55,19 Sekunden an (vorher 55,21). Sie wurde Sechste vor Johanna Roas in 55,61 Sekunden (PB 55,29). Isabel Gose schwamm heute Abend 55,88 Sekunden im B Finale (PB 55,65), Laura Riedemann 56,53 (PB 56,14). Damit hat sich die Staffelgesamtzeit der Damen für die WM noch einmal verbessert:

