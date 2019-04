Swim Open Stockholm: Florian Wellbrock schwimmt neuen Deutschen Rekord

Swim Open Stockholm 2019

12. bis 15. April 2019

Stockholm, Schweden

In einem spannenden Rennen hat Florian Wellbrock über 800 m Freistil einen neuen deutschen Rekord in 7:43,03 Minuten aufgestellt. Damit verbesserte er die alte Rekordmarke von 7:45,60 Minuten, diese hatte er bei den Europameisterschaften 2018 in Glasgow aufgestellt.

In einem tollen Rennen setzte sich im Schlussspurt Mykhailo Romanchuk in 7:42,49 Minuten durch, er führt damit nun die Weltjahresbestenliste vor Florian Wellbrock an. Dritter wurde der Norweger Henrik Christiansen in 7:45,11 Minuten, diese Zeit ist der vierte Platz der Weltrangliste 2019.

Mehr zum Rennen und zu den Splitzeiten ergänzen wir später!