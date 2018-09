Mercato à tous les étages (2) : Pothain et Stravius en pèlerinage chez Pellerin

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Mercredi 12 Septembre 2018

Michel CHRETIEN qui passe d’Amiens à Paris (INSEP), Guy LA ROCCA en rupture avec son club à Grenoble, à la grande colère de ses nageurs, Jordan POTHAIN et Jérémy STRAVIUS qui rejoignent Fabrice PELLERIN à Nice…

… Il y a beaucoup à dire, mais la nouvelle, c’est que Fabrice PELLERIN redevient un coach attrayant. La façon dont les choses s’étaient passées après les Jeux olympiques de Londres en 2012 – comme le temps passe – avait brouillé l’image du coach niçois. De façon assez contradictoire, l’entraîneur le plus subtil, le plus fin, le plus cérébral, avait hérité, ou s’était donné, une image embrouillée, inquiétante. Des changements, des ajustements dans sa vie, ajoutés au fait qu’un Yannick Agnel de 20 ans et déjà plus ou moins au bout du rouleau avait claqué la porte avec fracas, que Camille Muffat, après avoir tenu un an de plus, rendit son tablier (à 25 ans et de façon moins exubérante cependant), avaient joué en sa défaveur…

Mais au-delà du malentendu, la compétence, la magie n’en demeuraient pas moins.

On me raconte qu’aux Antipodes, les coaches australiens qui veulent venir voir ce qui se passe en France n’ont qu’une demande : se rendre à Nice, pas pour sa promenade des Anglais mais pour Fabrice PELLERIN… Voir ce qu’il obtenait de AGNEL, de MUFFAT, de LEFERT, ce qu’il obtient de Charlotte BONNET, de Jérémy DESPLANCHES, etc., ça les fait phosphorer et dire: Pellerin est le gars qui peut nous apprendre quelque chose !

Pour en revenir à Jérémy, certes, PELLERIN n’est pas de la même école, il n’a pas la même approche technique que CHRETIEN. Mais on n’est pas dans la guerre des écoles ici, pourvu que le chemin mène à Rome. L’inquiétude que j’entends proférer, c’est de savoir si STRAVIUS va pouvoir écouter le « message » de PELLERIN. La mienne est celle-ci : STRAVIUS voulait baisser le pied et c’est ce qui a consommé sa rupture avec CHRETIEN. Or sa marge de négociation ne va pas s’agrandir avec PELLERIN. Point de vue exigences, il tombe de Charybde en Scylla. Ça tombe bien, dit-il, je suis plus motivé que jamais. Il a intérêt, parce que si PELLERIN le ratera, ni BONNET ni DESPLANCHES le laisseront paresser !

Au bout de tout ça, l’un des trucs les plus étonnants, dans les événements de l’été, c’est que Fabrice PELLERIN, le plus artiste et le moins racoleur des coaches de France et de Navarre, voire de la planète, devient celui chez qui se réfugient les mentaux cassés ou un peu fendillés. En effet, voilà que Jordan POTHAIN rapplique chez lui. Deux ans après que Guy LA ROCCA en ait fait un finaliste olympique à Rio de Janeiro, POTHAIN a connu pas mal de déboires, et pour couronner le tout, il a un souci cardiaque dont il ne semble pas qu’une opération soit venue à bout. On imagine mal des « cardiaques » nager à haut niveau, mais c’est presque courant : le champion olympique australien du 100 mètres, Kyle CHALMERS, est passé sur le billard, et POTHAIN souffre donc de tachycardie. Le cœur s’emballe !

POTHAIN, dans ses courses, partait à un bon rythme, puis son cœur s’emballait et il ne finissait pas. On a dit qu’il s’agissait d’un problème psychologique, mais apparemment, ce n’était pas la tête mais le cœur.

Donc, au bout du compte, PELLERIN n’a plus qu’à ouvrir un atelier de réparation, style « Mr FixIt » (Monsieur Bricoleur), il va avoir du boulot.

(à suivre)