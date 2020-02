Meeting Del Titano: Caramignoli Personale Nei 400 Sl-Tutti I Risultati Day1

Tutti gli eventi si terranno a serie e le gare si svolgeranno in due parti:

1° parte categoria ragazzi e le batterie più lente della cat. assoluti

2° parte le migliori 3 serie Cat. Assoluti sulla base dei tempi d’iscrizione.

Nella prima parte delle gare, in evidenza Martina Rita Caramignoli.

Nei 400 metri stile libero l’atleta Fiamme Oro/Aurelia ha nuotato il suo personal best in vasca lunga, fermando il crono a 4:08.69. Il primato personale precedente della Caramignoli risaliva ai Campionati di Categoria di Roma, dello scorso Agosto. Sul secondo gradino del podio, Giulia Salin, che migliora il tempo nuotato all’Euro Meet in Lussemburgo, toccando la piastra in 4:11.93. Bronzo per Sara Ongaro con 4:16.56