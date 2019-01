Lili Ibáñez, satisfecha con la destitución de la Comisión Técnica

La nadadora más rápida de la historia de México, Liliana Ibáñez, llegó el pasado fin de semana a México para hacerse una resonancia magnética y así saber qué grado de lesión tiene en el hombro izquierdo. Anteriormente, la guanajuatense sufrió una pequeña lesíón en el pie derecho que ya está superada, afirma Ibáñez. Liliana entrena en la Universidad de Texas A&M bajo las órdenes de Steve Bultman y ya ha empezado a entrenarse con el objetivo de clasificarse para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En su llegada al aeropuerto, Ibáñez atendió a varios medios de comunicación mexicanos.

Satisfecha con la destitución de la Comisión Técnica de natación

Tal y como reportó SwimSwam recientemente, la Federación Mexicana de Natación (FMN) ha destituido a los integrantes de la Comisión Técnica de natación y también a la directora técnica nacional de la disciplina, Clementina Vidal.”La gente que me puso el pie en algún momento ya no está, hubieron ya cambios institucionales en la federación y eso me deja muy tranquila para seguir adelante“, comentaba Ibáñez, que se muestra satisfecha con los cambios.

Liliana no sabe exactamente quién le gustaría que formara parte de la nueva Comisión Técnica, pero sabe que no le gustaría ver allí “a Nelson Vargas y a su palomilla”. La Comisión Técnica no apoyó a Ibáñez para que pudiera participar en las Copas del Mundo de Singapur y Tokyo, aunque finalmente pudo viajar a Asia con el apoyo de la CONADE y el presidente de la FMN, Kiril Todorov. “Ojalá que nunca regresen pues con ellos me tocó vivir la frustración de que existen muchas pruebas durante muchos años de que soy capaz y recibí toda clase de trabas de su parte, en vez de ayudarme“, añadía la nadadora de Celaya.

La plusmarquista nacional explicaba también que la natación mexicana es un producto de las universidades de Estados Unidos. “Ahora dicen que es el resultado de un excelente proyecto de planeación de los entrenadores mexicanos, lo cual no es cierto“, refiriéndose al éxito de la natación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. “Estados Unidos nos ha ayudado mucho, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe la mayoría de los medallistas mexicanos están hechos en Estados Unidos, es una buena fórmula para seguir desarrollando calidad“.

Se ve en el podio de los Juegos Panamericanos

Tras sus éxitos en 2018, cuando ganó 9 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, batió múltiples récords nacionales, y fue finalista en dos ocasiones en la Copa del mundo, Ibáñez afronta con una gran confianza el año preolímpico. La primera competición importante en 2019 será el selectivo nacional para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en el centro acuático Leyes de Reforma de Veracruz del 18 al 21 de abril.

Cuando se le preguntaba por sus expectativas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Ibáñez respondía: “Sí me veo en el podio, porque ya salió el roster estadounidense y las 3 competidoras con las que voy a nadar el 50 y el 100 libre nos conocemos perfectamente”. “Clasificar a Tokyo es lo más importante, porque las clasificaciones se inician en marzo, entonces pues es un año muy importante por eso, porque es la oportunidad de clasificar”,

Cuando habla de Steve Bultman, su entrenador desde hace 9 años, Liliana afirma que confía 100% en él: “Nadie en el mundo me puede ayudar más que él, lo planea siempre todo“.