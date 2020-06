Le Olimpiadi Celebrate Attraverso Le Cerimonie Di Apertura

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno nel 2021. In questo che sarebbe stato l’anno olimpico, il canale YouTube Olympics sta condividendo i momenti salienti dei Giochi. Tra questi, vi sono le cerimonie di apertura.

I Giochi Olimpici sono un evento che unisce persone provenienti da tutto il mondo. Le cerimonie rituali di apertura e chiusura sono servite a celebrare l’unione tra i popoli e le caratteristiche del paese ospitante.

I paesi ospitanti hanno usato le cerimonie come un’opportunità per celebrare la loro storia e la loro in modo creativo. Musica, danza, arte. Le cerimonie di apertura e di chiusura hanno sempre messo in mostra una varietà di prodezze artistiche ed emozionato il mondo.

OLIMPIADI SIDNEY 2000

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2000 a Sydney è forse la più iconica.

In questa performance, l’Australia ha introdotto il pubblico alla sua geografia e alla sua storia. La natura dell’Australia è rappresentata per fasi, a cominciare dalla celebrazione dell’oceano, con particolare attenzione alla Grande Barriera Corallina. L’attenzione dello spettacolo si sposta poi su una celebrazione della natura australiana, con artisti vestiti come la flora del posto. Il tributo alla terra d’Australia comprende anche il riconoscimento delle popolazioni indigene, che sono state costrette ad abbandonare la loro terra a causa della colonizzazione britannica.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive del 2016 a Rio, la performance ha incluso un segmento sul cambiamento climatico. Una mappa del mondo mostrava l’aumento delle emissioni di CO2. Un’altra mappa ha mostrato come le calotte polari si sono gradualmente sciolte nel corso dell’ultimo decennio. Anche le statistiche sull’innalzamento del livello del mare sono state condivise con il pubblico.

In un momento di grande incertezza e disordini in tutto il mondo, questi video servono a ricordare il potere unificante dei Giochi Olimpici.

Essi sottolineano i valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia, dimostrando che i Giochi Olimpici sono molto più di un evento sportivo. Offrono alle persone l’opportunità di mettere da parte le loro differenze e di riunirsi per celebrare la loro comune umanità.